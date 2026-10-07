Nace la Plataforma Albacete por el Derecho a la Vivienda y traslada su voluntad de adherirse a la plataforma regional

Plataforma Albacete por la Vivienda. - PLATAFORMA

ALBACETE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Albacete por el Derecho a la Vivienda echa a andar en la provincia de Albacete, integrada por el momento por CCOO Albacete, UGT Albacete, Asociación Desarrollo Sostenible, Albacete por Palestina, Amigos de Antonio Machado, ACAIM y FAVA.

La Plataforma persigue "aglutinar a todos los movimientos y organizaciones sociales que comparten el objetivo de acabar con la crisis de la vivienda que afecta a todas y cada una de las provincias españolas, y con la especulación que ha provocado la situación actual".

Entre las primeras acciones que contempla la Plataforma de Albacete figura la adhesión a la Plataforma Regional por el Derecho a la Vivienda, con la que comparte el análisis de la situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma, ha informado la plataforma albaceteña en nota de prensa.

Una comunidad "en la que hasta la fecha ningún municipio ha sido declarado zona residencial tensionada, a pesar de la notable subida de precios que ha experimentado la vivienda en Castilla La Mancha, especialmente en las cinco capitales de provincia y en municipios de zonas como el Corredor del Henares o La Sagra, por su proximidad a Madrid".

Solicitan por tanto la declaración de Albacete como zona tensionada figura entre las prioridades de la Plataforma, como medida inmediata para incidir en la contención de los precios, al mismo tiempo que la adopción de medidas para la prevención y protección ante los desalojos.

Reivindicación compartida también es exigir la regulación del alquiler de temporada, de habitaciones y turístico, poniendo límites en los municipios más tensionados para impedir que se siga detrayendo viviendas del mercado de alquiler de larga estancia.

La Plataforma reclama además un decreto de habitabilidad propio para Castilla-La Mancha, que regule con garantías el fenómeno creciente de conversión de locales comerciales, oficinas y naves en vivienda, evitando que la respuesta a la escasez de vivienda derive en infravivienda encubierta.

En paralelo y conscientes de que adaptar la oferta de vivienda pública a las necesidades reales requiere tiempo, la Plataforma va a trabajar en todos los frentes "para que todas las administraciones se impliquen de forma contundente en la construcción de vivienda púbica".