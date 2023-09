Nacho Hernando carga contra Valverde por decir que "no es importante que la A-43 pase por Puertollano y por Almadén"

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha cargado contra el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, por decir, según el responsable del Gobierno de Castilla-La Mancha, que "no es importante que la A-43 pase por Puertollano y por Almadén". "Lo importante es defender los intereses de Castilla-La Mancha y de la gente de Castilla-La Mancha, aunque eso nos lleve a discutir o a ponernos muy serios con gente de nuestro propio partido", ha defendido.

En una rueda de prensa en la Consejería, Hernando ha lamentado públicamente "el que no en todos los sitios ocurre lo mismo" ya que "hemos vimos como el presidente de la Diputación de Ciudad Real, estando en Almadén, flanqueado por un lado por el alcalde de Puertollano y por el otro lado por la alcaldesa de Almadén, dijo que no era importante que la A-43 pase por Puertollano y por Almadén".

"Me sorprendió enormemente que haya hecho esas declaraciones, primero, sin hablarlo con nadie, sin haberlo hablado con el Gobierno de Castilla-La Mancha, sin haberlo hablado con el Gobierno de España. Pero es que lo que también me parece sorprendente es que un alcalde y una alcaldesa que deben defender los intereses de sus vecinos y vecinas, callen ante la declaración de que no es importante que el la A-43 pase por Puertollano y por Almadén", ha manifestado Hernando.

Según ha dicho, el Gobierno de Castilla-La Mancha sí que va a defender los intereses de la gente que vive en Puertollano y en Almadén porque "para nosotros o es el trazado sur o no hay acuerdo". "Debe ser el trazado sur" porque "es el trazado que además recomienda la Escuela de Ingeniería de Caminos de Castilla-La Mancha, es el que permite que haya una redistribución de la riqueza y es el que permite en definitiva el que podamos plantear el que las infraestructuras estén al servicio de la gente y no la gente al servicio de las infraestructuras".

"¿En qué cabeza cabe que el Partido Popular una y otra vez niegue a Puertollano y a Almadén la posibilidad de poder tener una autovía? Cuando eso además, es perfectamente compatible el que haya una autovía por la opción Sur con las obras de mejora que ya hemos alegado a favor de las mismas en lo que es la Nacional 430. Puede haber mejoras en la Nacional 430 y que esas sean perfectamente compatibles con una autovía por el sur con la opción de Puertollano y de Almadén".

Y de esa forma, ha añadido, todas las zonas del oeste de la región "van a poder tener conexión con Portugal, con Lisboa, con el puerto de Sines en definitiva tanto por carretera como por ferrocarril porque otra de las reivindicaciones que venimos consiguiendo buenos resultados es la electrificación de toda la línea ferroviaria del oeste de la comunidad autónoma en su parte que conecta a Ciudad Real con Portugal", ha afirmado el consejero de Fomento.

"Se pueden imaginar ustedes a puerta cerrada el disgusto que hemos tenido algunos por tener que ponernos serios con compañeros de nuestro partido, pero es que eso va en el puesto y eso va en la vocación de quienes entendemos que hay que servir a los intereses de la gente y no a decir amén a lo que puedan decir responsables superiores de nuestro partido", ha comentado.

En el caso de la Diputación de Ciudad Real, ha apuntado, "están planteando algo que va en contra de los intereses de Puertollano y de Almadén, y el alcalde y la alcaldesa de Puertollano y de Almadén no han defendido, en este caso, los intereses de sus ciudades". "Estará el Gobierno de Emiliano García-Page defendiendo los intereses de sus vecinos y sus vecinas, aunque sea con el silencio de su alcalde y de su alcaldesa en algo que no es de regate corto".