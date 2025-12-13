Naviguad llega este año a 58 localidades de la provincia, con novedades en Guadalajara capital

Naviguad. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de ocio infantil y juvenil Naviguad, que organiza la Diputación cada año, llegará estas vacaciones navideñas a 58 municipios de la provincia, con actividades que se desarrollarán en distintas fechas en cada localidad entre el 26 de diciembre y el 4 de enero.

Además de las actividades principales que tendrán lugar entre el 26 de diciembre y el 4 de enero en Molina de Aragón, Sacedón, Jadraque, Sigüenza, Cifuentes, Mondéjar, Guadalajara capital y Azuqueca de Henares, volverá a realizarse la actividad 'Navidad Encuentada. Esperando a Papa Noel y a los Reyes Magos' en otros 50 pueblos de la provincia desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero.

El desarrollo de todas las actividades ha sido adjudicado por la Diputación por un importe total de 146.639,90 euros, tal y como ha informado la institución provincial en un comunicado.

En la ciudad de Guadalajara, donde, como es habitual, Naviguad se desarrolla durante más tiempo y con mayor variedad de actividades, este año habrá algunas novedades que los usuarios deberán tener en cuenta, debido al cierre del polideportivo San José por los daños sufridos en la fuerte tormenta de julio y la necesidad de realizar reformas y reparaciones imprescindibles para la seguridad de trabajadores y usuarios.

Ante esa situación, la Diputación propuso al Ayuntamiento de Guadalajara la posibilidad de celebrar estas actividades en otro polideportivo o instalación municipal alternativa, sin que se ofreciera por parte del Consistorio solución alguna, por lo que las actividades del Naviguad que van a desarrollarse este año en la capital se han adaptado a los espacios disponibles en el Complejo Príncipe Felipe.

Así, durante los días 2, 3 y 4 de enero, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, en las zonas exteriores del Complejo Príncipe Felipe (aparcamientos del polideportivo y centro San José, pista deportiva al aire libre junto a la Escuela de Folklore y jardines de la Residencia de Estudiantes) y en el Salón de Actos y la Sala Multiusos del Centro San José, se desarrollarán las siguientes actividades infantiles: hinchables (al aire libre), talleres navideños, espectáculos (cuentacuentos, teatro, musicales, títeres, magia, payasos, malabares y otras variedades circenses), juegos, circuito de karts, rocódromo, barco motor fuera borda, fotomatón, photocall con personajes animados, puestos de algodón y churros, realidad virtual (laberinto láser, simuladores de moto GP y Fórmula 1, entre otros) y circuito Zorbing.

En Azuqueca de Henares, donde Naviguad llegó por primera vez en la edición anterior, las actividades se desarrollarán durante el 3 y el 4 de enero en el polideportivo Ciudad de Azuqueca y sus exteriores, también ininterrumpidamente de 11.00 a 21.00 horas.

Dichas actividades previstas para niños y jóvenes en Azuqueca son: hinchables, atracciones, juegos, circuitos, pista de circo con actividades rotatorias, rocódromo, fotomatón, 'photocall' con personajes animados de Navidad y puesto de algodón y churros.

Tanto en Molina de Aragón como en Sigüenza, las actividades del Naviguad 2025-2026 tendrán una duración de dos jornadas, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. En ambos casos, los programas de actividades se desarrollarán en los polideportivos municipales, los días 26 y 27 de diciembre en Molina de Aragón y 29 y 30 de diciembre en Sigüenza. Las actividades serán ludoteca infantil, hinchables, atracciones, talleres y circuitos.

CIFUENTES, JADRAQUE, MONDÉJAR Y SACEDÓN.

Esas mismas actividades --ludoteca infantil, hinchables, atracciones, talleres y circuitos-- tendrán lugar también en Cifuentes, Jadraque, Mondéjar y Sacedón, pero solo durante una jornada en cada uno de estos municipios. El horario de actividad también será de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Las fechas concretas en cada municipio son Sacedón el 27 de diciembre, Jadraque el 28 de diciembre, Cifuentes el 29 de diciembre y Mondéjar el 30 de diciembre. En las cuatro localidades las actividades se desarrollarán en sus respectivos polideportivos municipales.

En otros 50 pueblos de la provincia se desarrollará la actividad 'Esperando a Papa Noel y a los Reyes Magos' entre el 22 y el 31 de diciembre de 2024 y entre el 2 y el 5 de enero de 2025, con una duración de dos horas en cada localidad. Se trata de pueblos que tienen centro escolar y la lista se ha confeccionado dando prioridad a los de menor población.

En los pueblos donde esta actividad se organice entre el 22 y el 24 de diciembre se instalará un trono navideño, ambientado con motivos típicos de esta época del año, donde un Papa Noel recogerá las cartas de los niños y un monitor realizará dos actividades: un cuentacuentos de, al menos, 45 minutos y un taller de "pintacaras". En los pueblos donde la actividad llegue a partir del 26 de diciembre, serán un Rey Mago y un paje quienes realicen las mismas actividades.