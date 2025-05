La negociación del Estatuto se reanuda con las posturas de PP y PSOE todavía encalladas a cuenta del número de diputados

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha enfilan la reanudación de la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía en comisión con las posturas de los grupos parlamentarios Popular y Socialista encalladas en el mismo punto que desbarató la primera conversación a cuenta del número de diputados.

Así, en las ruedas de prensa previas, ha quedado demostrado que el PP sigue defendiendo su enmienda número 41, la única no consensuada, por la cual se mantendría el número de escaños en el Parlamento pese al acuerdo previo que dictaba lo contrario; mientras el PSOE planteará una enmienda transacional para elevar la horquilla de parlamentarios entre 25 y 55 y dejarla en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2027 para que el cambio no afecte al próximo proceso electoral.

Primero era la secretaria general del PP, Carolina Agudo, quien decía, nada más comenzar su rueda de prensa previa, que la voluntad del PP siempre ha sido la de aprobar el Estatuto, y ahora quieren implementar las medidas propuestas por la sociedad civil en forma de enmiendas recibidas de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales agrarias y otros colectivos.

Unas reivindicaciones que hoy "deberán de ser incorporadas para enriquecer el texto de la proposición", propuestas que "derivan del trabajo intenso de la mano de la sociedad civil".

Ha recordado que son 40 las enmiendas pactadas con el PSOE pero insiste en blindar la enmienda número 41, presentada en solitaroio por el PP desmarcándose del acuerdo inicial y "dirigida a no modificar el régimen electoral". "Lo que que queremos o vamos a intentar es que el número de diputados no sea un escollo para no poder aprobar un nuevo Estatuto".

Asegura que ha sido "una pena" haber perdido "seis meses" y ha culpado de la "incomprensible paralización de la tramitación" al PSOE, pero ahora que se reanuda esta comisión, el PP "está dispuesto a escuchar las aportaciones" socialistas. "Esperamos que el número de diputados no sea un escollo. Está pactado el 99% del Estatuto".

RESPONDE EL PSOE

Isabel Abengózar, por parte del PSOE, ha reaccionado inmediatamente después asegurando que el único "escollo" ha sido que el PP "dice ahora lo contrario de lo que se había pactado", algo "incomprensible" y que solo responde a una "labor de cinismo tremenda" por parte de los 'populares'.

Pero, ha dicho, el PSOE, que lleva más de un año trabajando en esto, en ningún momento se ha rendido, y "ha querido negociar y llegar a un acuerdo".

"Hemos querido seguir tendiendo la mano para que este texto del Estatuto pueda salir adelante", ha señalado, agregando que los socialistas han convocado reuniones previas donde el PP "no ha traído alternativa alguna".

Incluso, se ha hablado de cómo desbloquear este momento y se ha planteado como fórmula dejan en 'stand by' la entrada en vigor de la modificación del número de diputados.

"Más no podemos hacer. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. No hemos querido aprobar un Estatuto de manera unilateral, teníamos claro que no íbamos a imponer nada, y lo seguimos teniendo claro", ha certificado.

Por ello, se propone una enmienda transacional a la enmienda 41 del PP que reducirá el número de escaños de la horquilla inicial de entre 25 a 55 con al menos tres escaños por provincia; al tiempo que se agrega que nada de ley electoral entre en vigor hasta diciembre de 2027. Una medida ideada "para que no haya suspicacias" por parte del PP. "Más facilidades no podemos dar".

Pero quiere también el PSOE que la futura ley electoral se blinde por una mayoría reforzada de tres quintos para que ningún partido en solitario pudiera cambiarla de forma discrecional.