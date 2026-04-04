Nerpio registra una de las diez temperaturas más frías de España este sábado

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana del sábado 4 de abril de 2026. - AEMET

ÁVILA/ALBACETE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad albaceteña de Nerpio se ha colado entre las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este sábado, 4 de abril, con -1,1 grados centígrados.

La lista de las diez temperaturas mínimas la lidera la estación meteorológica de Cap de Vaquèira (Lleida), con -2,9 grados; seguida de Port Ainé (Lleida), con -2,1; Puerto del Pico, con -2; Valderredible Cubillo del Ebro y Reinosa (Cantabria), con -1,9 en ambos casos, y Sierra Nevada Radio Telescopio (Granada), con -1,6.

En sexta posición, Valerredible Polientes (Cantabria) ha marcado -1,3 grados; seguida de Cuéllar, con -1,2; Nerpio (Albacete), con -1,1, y Aguilar, con -1.