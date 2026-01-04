Ningún siniestro mortal en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el fin de semana

Archivo - Agentes de la Guardia Civil realizan un control de movilidad en la autovía A42, a la altura de Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Castilla-La Mancha han cerrado el primer fin de semana del año sin registrar nigún siniestro mortal.

Así desprende del balance provisional ofrecido por la Dirección General de Tráfico, desde las 15.00 horas del pasado viernes hasta las 20.00 horas de este domingo.