La nueva Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha se llevará en septiembre al Consejo de Gobierno

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en el Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha. - JCCM

GUADALAJARA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará el próximo mes de septiembre al Consejo de Gobierno el texto de la nueva Ley de Voluntariado, con el objetivo de que pueda iniciar su tramitación en las Cortes regionales antes de que finalice este año y quede definitivamente aprobada en los meses siguientes.

Así lo ha anunciado este sábado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su participación en el Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha, celebrado en Brihuega, donde ha avanzado que el texto normativo ya ha completado los trámites de participación ciudadana y el proceso de aportaciones de las entidades sociales.

En estos momentos, la Consejería está valorando las propuestas recibidas para incorporar al texto aquellas que contribuyan a mejorar y reforzar la futura norma. En los próximos días, la propuesta pasará también por los diferentes consejos regionales vinculados a su ámbito de actuación. "Tenemos el compromiso de que, a la vuelta de las vacaciones, en el mes de septiembre, el texto sea llevado al Consejo de Gobierno", ha afirmado García Torijano.

Tras este primer paso por el Ejecutivo autonómico, el texto será remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y, posteriormente, deberá regresar al Consejo de Gobierno antes de ser enviado a las Cortes regionales para iniciar su tramitación parlamentaria, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha destacado que la nueva ley ha sido elaborada mediante un proceso participativo desarrollado junto a la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha, el conjunto del Tercer Sector y las entidades vinculadas a la acción voluntaria.

Por este motivo, García Torijano ha realizado "un llamamiento a todos los parlamentarios que tienen responsabilidad en las Cortes", para que respalden la norma.

La futura ley pretende actualizar el marco normativo de la acción voluntaria, reconocer el compromiso de las personas que participan en ella y ofrecer una respuesta adaptada a la realidad actual de las entidades, las administraciones y la sociedad castellanomanchega.

La titular de Bienestar Social ha recordado que Castilla-La Mancha ya fue hace tres décadas una comunidad referente en materia de voluntariado y ha asegurado que el propósito del Gobierno regional es recuperar esa posición con una norma moderna, participada y capaz de dar "una respuesta muy positiva" a la Comunidad Autónoma. "Hace ya 30 años aprobamos una Ley de Voluntariado que convirtió a Castilla-La Mancha en un referente en el país y queremos volver a serlo con esta nueva ley", ha afirmado García Torijano.

CRUZ ROJA, UNA REFERENCIA DEL VOLUNTARIADO

La consejera ha contextualizado este anuncio durante su participación en el Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha celebrado en Brihuega, una de las entidades que mejor representa la dimensión y el impacto social del voluntariado en la región.

El encuentro ha contado también con la participación del alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo; el presidente autonómico de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban; y la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil; además de responsables autonómicos, provinciales y locales de la organización.

García Torijano ha subrayado que Cruz Roja es "una aliada estratégica e imprescindible" para el Gobierno regional por su implantación territorial, la fortaleza de su voluntariado y su capacidad para detectar necesidades, movilizar recursos y acompañar a las personas desde la cercanía.

La entidad cuenta en Castilla-La Mancha con 8.940 voluntarios y voluntarias, además de cerca de 58.000 personas socias, y dispone de una estructura integrada por una oficina autonómica, cinco oficinas provinciales y 62 oficinas locales, asambleas o delegaciones.

"No se puede entender Cruz Roja sin el voluntariado, del mismo modo que no se puede entender el sistema de protección social de Castilla-La Mancha sin las miles de personas que dedican su tiempo, sus capacidades y su compromiso a ayudar a los demás", ha señalado la consejera.

UNA ALIANZA RESPALDADA POR MÁS DE 23 MILLONES DE EUROS

Durante el encuentro, la titular de Bienestar Social también ha puesto en valor la colaboración estable entre el Gobierno regional y Cruz Roja, que desde 2015, en la época de Gobierno de Emiliano García-Page, está respaldada por una financiación directa superior a los 23 millones de euros solamente desde su Consejería.

En este tiempo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha respaldado más de 160 proyectos de Cruz Roja a través de las convocatorias del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades y de Cooperación Internacional.

Estas actuaciones se dirigen, principalmente, a la atención urgente a familias, la prevención de la exclusión residencial, la infancia y la juventud, las personas mayores, la promoción del voluntariado y el acompañamiento integral a personas en situación de especial vulnerabilidad.

Esta trayectoria continúa en 2026, año en el que la colaboración directa de la Consejería de Bienestar Social con Cruz Roja supera los 3,47 millones de euros, incluyendo las convocatorias de Inclusión Social y del IRPF, el Plan Regional contra la Pobreza Energética y la financiación destinada a la acción humanitaria. "No hablamos de una colaboración puntual ni de actuaciones aisladas, sino de una alianza estable, estructural y sostenida en el tiempo, basada en la financiación pública, la planificación y la coordinación permanente", ha afirmado García Torijano.

Entre los principales ejemplos de esta colaboración se encuentra el Plan Regional contra la Pobreza Energética, que cuenta en 2026 con una dotación de 500.000 euros. El programa permite conceder ayudas directas por unidad familiar y cubrir el 50% de la factura energética de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión, evitando que las dificultades económicas comprometan el mantenimiento de los suministros básicos del hogar.

Cruz Roja participa, asimismo, en el Programa de Asistencia Material Básica, una iniciativa con un marco plurianual de 12,1 millones de euros para el periodo 2025-2028, que facilita a las familias vulnerables tarjetas monedero para adquirir alimentos y productos esenciales, junto al acompañamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

RED PRESENTE EN 592 MUNICIPIOS

García Torijano ha puesto igualmente en valor la implantación territorial de Cruz Roja, que desarrolla actividad en 592 municipios de Castilla-La Mancha.

Durante 2025, la entidad atendió a 61.719 personas en programas relacionados con la inclusión social, el empleo, la salud, la formación, la juventud, el medio ambiente y la respuesta ante emergencias.

Su labor resulta especialmente importante en las zonas rurales y afectadas por la despoblación, donde Cruz Roja tiene presencia en 386 municipios y desarrolla actuaciones con más de 3.600 personas participantes.

En la provincia de Guadalajara, la organización cuenta con más de 8.600 personas socias y 10 asambleas locales: en Albalate de Zorita, Azuqueca de Henares, Brihuega, El Casar, Cifuentes, Molina de Aragón, Mondéjar, Sacedón, Sigüenza y Guadalajara capital.