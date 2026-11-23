TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ocurrido este lunes en un edificio de la localidad toledana de Illescas ha provocado la evacuación de 17 personas y ha dejado a 9 de ellas afectadas por inhalación de humo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 0.35 horas de este lunes en un edificio de dos plantas de la calle Yuncos.

Estas fuentes han indicado que el fuego se originó en la primera planta, lo que provocó la evacuación de las 17 personas que se encontraban en el edificio.

Los afectados por inhalación de humo son un hombre de 44 años, una mujer de 40, tres niños de 8, 10 y 12 años y una menor de 17, todos ellos trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

Además, también resultaron afectadas dos personas más, de las que se desconocen sus datos, que se trasladaron por sus propios medios a este mismo centro hospitalario, mientras que una persona más fue atendida y dada de alta en el lugar de los hechos.

En el lugar de los hechos han estado presentes efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como bomberos del Consorcio de los parques de Illescas y Toledo, un médico de Urgencias, dos UVI y dos ambulancias de soporte vital básico.