El nuevo contrato de estacionamiento regulado de Guadalajara entrará en vigor el 1 de junio suprimiendo 310 plazas

Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara eliminará finalmente el 80% de las nuevas plazas de zona azul previstas en el nuevo contrato de estacionamiento regulado y controlado de la ciudad, que entrará en vigor el próximo 1 de junio ya con estas modificaciones incorporadas, entra las que se incluye también el mantenimiento de las zonas rojas para residentes y el aparcamiento disuasorio de Fernández Galiano.

Así lo ha precisado este jueves, en rueda de prensa, el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Movilidad, Santiago López Pomeda, y el edil de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, quienes han defendido que el Consistorio adopta esta decisión ante un "contexto completamente distinto" al existente cuando se diseñó el contrato vinculado a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impulsada por el anterior Gobierno municipal del socialista Alberto Rojo.

Si bien esta supresión ya se anunciaba este miércoles, en la comparecencia ante los medios se ha precisado algo más al respecto.

Así, la modificación realizada supondrá la eliminación de 310 plazas de zona azul de nueva creación, que volverán a ser plazas libres y gratuitas.

En concreto, desaparecerá la regulación en el paseo Doctor Fernández Iparraguirre, Cuesta del Matadero, calle Cardenal González de Mendoza, calle Hermanos Fernández Galiano, avenida del Ejército -en el tramo desde el túnel de Aguas Vivas hasta plaza de España-, el aparcamiento en superficie frente al estacionamiento disuasorio de Fernández Galiano -detrás de la estación de autobuses, y la calle Santander.

Según los datos aportados por el concejal López Pomeda, antes del nuevo contrato existían 1.336 plazas reguladas en la ciudad, de las cuales 828 eran azules.

El nuevo modelo elevaba esa cifra hasta las 2.226 plazas, incluyendo 1.241 azules, pero con esta rectificación se suprimirán 310 de las 413 nuevas plazas azules de pago previstas inicialmente, manteniéndose únicamente unas 103 nuevas plazas azules.

Pomeda ha insistido en que "es radicalmente falso" que el Ayuntamiento haya creado 1.500 nuevas plazas de zona azul y ha defendido que la modificación responde a un reajuste derivado de la caída de la ZBE.

"No es una decisión fruto de una presión concreta sino que busca una solución ante un problema", ha señalado el edil, quien ha reconocido que "chirría un poco aplicar unas normas para una situación que ha cambiado".

En este sentido, ha explicado que el equipo de Gobierno ha aprovechado las moratorias existentes para "escuchar a vecinos, colectivos, empresarios y residentes" y adaptar el contrato "a la realidad" tras la sentencia judicial.

"Unos lo verán como presión y otros como acierto, pero el objetivo es ayudar a los vecinos de Guadalajara", ha añadido.

También han confirmado que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia del TSJCLM que anuló la ordenanza de la ZBE "por un criterio técnico de los servicios municipales" y han avanzado que en los próximos meses se redactará un nuevo proyecto de ordenanza basado en parámetros de calidad del aire, de forma que las restricciones solo entren en funcionamiento cuando los niveles de contaminación superen los límites establecidos.

El concejal de Medio Ambiente ha defendido que el actual equipo de Gobierno ha trabajado desde el inicio del mandato para "flexibilizar las restricciones" heredadas y evitar "medidas desproporcionadas", aunque ha recordado que el Consistorio mantuvo inicialmente la ordenanza y los contratos asociados para no poner en riesgo cerca de cuatro millones de euros vinculados a fondos europeos para proyectos de movilidad.

El nuevo sistema mantendrá intacta la apuesta por las plazas para residentes.

Así, seguirán existiendo las zonas rojas, donde los no residentes podrán estacionar un máximo de dos horas y con una tarifa superior a la azul, aunque ahora el cobro será por minutos y no con tiempos mínimos obligatorios.

También se conservarán las zonas verdes como es el aparcamiento disuasorio de Hermanos Fernández Galiano, cuyo coste seguirá siendo de dos euros al día en laborables y un euro los sábados, permaneciendo gratuito domingos y festivos.

Además, el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones y ventajas para vehículos eléctricos y de cero emisiones, mientras que las personas con movilidad reducida continuarán sin pagar en las zonas reguladas.

Pomeda ha detallado igualmente que los cambios no supondrán ninguna sanción económica para el Ayuntamiento, ya que el contrato, adjudicado por diez años, contempla la posibilidad de introducir modificaciones.

En cuanto al repintado y adaptación de las plazas correrá a cargo de la empresa adjudicataria, que dispondrá ahora de cinco días para presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva del acuerdo.

Respecto a los parquímetros instalados en zonas donde ahora se elimina la zona azul, algunos serán retirados y otros permanecerán operativos al funcionar también como puntos de recarga de la Tarjeta XGuada.

Según ha precisado el concejal de Movilidad, si alguna zona no estuviera adaptada completamente el 1 de junio, no se cobrará por estacionar en ella hasta que quede correctamente señalizada y se informe de ello a los usuarios.