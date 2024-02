El nuevo hospital de Cuenca ya tiene definidos sus los espacios asistenciales y circuitos del servicio de Urgencias

CUENCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital Universitario de Cuenca ya tiene definidos todos los espacios asistenciales y los circuitos de atención a los pacientes en el Servicio de Urgencias, un servicio hospitalario que triplicará su espacio en relación a las urgencias del actual Hospital 'Virgen de la Luz'.

En la cuarta visita presencial al nuevo hospital que han desarrollado los responsables del Servicio de Urgencias con el equipo directivo de la Gerencia del Área Integrada, han logrado cerrar y definir los flujos de trabajo y los espacios asistenciales de todo el área de Urgencias, así como los circuitos de atención a los pacientes, lo que va a permitir iniciar los trámites para la adquisición de todo el equipamiento y el mobiliario clínico que se necesita, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El área de Urgencias del nuevo Hospital Universitario de Cuenca va a contar con más de 2.000 metros cuadrados de superficie, frente a los 720 metros cuadrados de los que dispone el 'Virgen de la Luz', y se ha diseñado para que pueda absorber las más de 60.000 mil urgencias anuales que registra el actual hospital.

Además de contar con más superficie, el nuevo Hospital Universitario de Cuenca dispondrá de más espacios asistenciales con 12 boxes de atención, 16 para observación de adultos, 3 consultas de atención rápida, además de 2 boxes de RCP, consulta de triaje, tres espacios para atención especial con salas de curas, yesos y urgencias de Oftalmología y ORL y, como novedad, una zona de tratamiento inmediato con 9 puestos de atención.

El gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha explicado que en esta última visita esencialmente han estado "cerrando todos los nuevos espacios asistenciales con los que está dotada esta Urgencia, además de algo estratégicamente muy importante como son los circuitos que llevarán internamente los pacientes en un servicio tan complejo como es este, que se interrelaciona con otros muchos servicios como radiología y muchos otros".

"Todo esto lo tenemos bien definido y trabajamos para terminar de culminar el plan de montaje de todo el equipamiento, tanto mobiliario clínico como no clínico, en los próximos días y poder empezar ya a dotar el propio servicio", ha sostenido.

En este sentido ha añadido que "todo ello dará como resultado un servicio de Urgencias que estará capacitado y dotado para atender las más de 60.000 urgencias que atiende en un año el actual hospital, más de 170 al día, y pasar de los 720 metros actuales a entorno a los más de 2.000 metros cuadrados con los está dotado el nuevo servicio".

"Multiplicamos muchos espacios por dos, algunos de ellos por tres, y nace con otros nuevos que el actual 'Virgen de la Luz' ni siquiera tiene, como la sala dotada con 9 puestos de atención para el tratamiento rápido, que dará una fluidez mayor", ha explicado el gerente, que ha asegurado que "la llegada al nuevo Hospital Universitario de Cuenca va a dar como resultado que ganemos en calidad, seguridad y en dinámicas asistenciales".

Por su parte, el jefe del Servicio de Urgencias del 'Virgen de la Luz', el doctor Félix González, ha indicado que el nuevo hospital y las nuevas Urgencias no solo van a mejorar "claramente" la calidad asistencial sino también los tiempos de espera de los pacientes porque, según ha explicado, "hay muchos puestos que no tenemos en el antiguo hospital y este va a conseguir duplicar en muchos casos el grado de encamamiento o el grado de pacientes que no deban ser encamados".

DOTACIÓN TECNOLÓGICA

En cuanto a la dotación tecnológica del nuevo servicio, el doctor González ha señalado que "va a cambiar radicalmente" porque se pasa de contar con monitorización exclusivamente en la sala de observación a una monitorización de todos los pacientes encamados, tanto en boxes como en los puestos de observación.

Por último, ha destacado como novedades la existencia en el nuevo Servicio de Urgencia de habitaciones con aislamiento para situaciones de pandemia o brotes epidémicos y espacios exclusivos para las urgencias del área de Salud Mental.

"Contamos con una serie de recursos de distribución y de triaje de los pacientes clara y espectacularmente mejor que la tenemos en la actualidad", ha indicado.

La nueva infraestructura sanitaria, cuyas obras y equipamiento van a suponer una inversión superior a los 173 millones de euros por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, va a disponer de más de 500 camas de hospitalización, en su mayoría en habitaciones de uso individual y contará con la más alta tecnología.

Al nuevo Hospital Universitario de Cuenca se sumarán nuevas prestaciones y servicios como la Oncología Radioterápica con un Acelerador Lineal y un TAC de planificación, un nuevo servicio de Radiofísica y Protección Radiológica y un PET-TAC y una Gammacámara para Medicina Nuclear.