GUADALAJARA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo servicio de oncología radioterápica del Hospital de Guadalajara entrará en funcionamiento el 3 de mayo, tal y como ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Desde Cabanillas del Campo donde ha inaugurado el nuevo centro de salud, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que de los compromisos más importantes que le importaba cumplir como presidente es lo relacionado con oncología.

Ha recordado que cuando tomó posesión como presiente de Castilla-La Mancha sólo había radioterapia oncológica en Ciudad Real y en Albacete, lo que hacia que "muchísima gente de Guadalajara" tuviera que ir a Madrid o a Ciudad Real a recibir el tratamiento.

"Nosotros nos planteamos que todas las provincias iban a tener radioterapia oncológica", ha resaltado el presidente regional. Toledo y Cuenca ya cuentan con este servicio y en abril "se va a hacer toda la implantación tecnológica" y García-Page confía en que el 3 de mayo empiece la radioterapia oncológica en el área de Guadalajara.

"Toda la región va a tener un sistema avanzado de tratamiento que, me atrevería a decir, tiene muy pocas comunidades autónomas en España y, desde luego, de nuestro nivel poblacional, ninguna", lo que hace que García-Page esté "contento y orgulloso".