El nuevo servicio de Transporte a la Demanda de la Serranía Alta y la Alcarria comenzará a funcionar el 15 de enero

CUENCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, y la delegada de Fomento, Ana Ponce, han mantenido un encuentro con responsables municipales de la Serranía Alta y la Alcarria conquense para dar a conocer el nuevo servicio de Transporte a la Demanda, que empezará a funcionar el próximo 15 de enero y que supondrá una mejora importante en la movilidad de los vecinos y vecinas de 115 núcleos de población de 79 municipios en ambas zonas de la provincia.

Durante la reunión, a la que también han asistido el delegado de Reto demográfico, Virgilio Antón, y el delegado de Hacienda y Administraciones Públicas, Ramón Pérez Tornero; Marian López ha explicado que este nuevo servicio "nace para dar respuesta a las necesidades reales de la población", destacando las dos principales novedades: la ampliación de horarios y la creación de una zona única de funcionamiento, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Estas eran las dos principales demandas de los usuarios y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un importante esfuerzo para atender", ha subrayado la delegada, que ha querido dejar claro que este servicio "es complementario a las líneas regulares que operan en la zona y que seguirán funcionando por total normalidad".

Respecto a la ampliación del horario, hasta ahora el transporte solo funcionaba por la mañana y a partir del 15 de enero estará disponible de lunes a viernes, desde las 7.00 hasta las 19.00 horas, lo que permitirá a los vecinos acudir con mayor facilidad a consultas médicas, realizar gestiones, hacer compras o participar en actividades sociales y formativas.

Además, el servicio pasa a organizarse como una zona única, en lugar de en subzonas como anteriormente, lo que significa que las personas usuarias podrán elegir libremente su punto de origen y su destino dentro de toda el área de funcionamiento.

Las paradas serán las autorizadas para los autobuses en cada municipio.

Según ha explicado la delegada, "este modelo supone una apuesta clara por la modernización de la movilidad en el medio rural, basada en criterios de eficiencia y sostenibilidad, tal y como nos demanda la ciudadanía".

Para utilizar el servicio, la reserva es sencilla y accesible para todos los públicos.

Puede hacerse a través de la aplicación para teléfonos móviles "A Demanda Móvil", creada específicamente para este servicio.

También se puede reservar por teléfono llamando al 969 110 220, donde se atenderán las solicitudes hasta las 18.00 horas del día anterior al viaje y con hasta siete días de antelación.

El servicio de atención telefónica está disponible de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 15.00 a 18.00 horas.

Este modelo incorpora vehículos eficientes y respetuosos con el medio ambiente, adaptados para personas con discapacidad, operados por la empresa adjudicataria del servicio, la conquense Rubiocar.

Además, el servicio también cuenta con importantes descuentos del 50 por ciento en el precio del viaje para personas mayores de 65 años, jóvenes menores de 30 y personas con discapacidad, reforzando así su carácter social y favoreciendo que sea accesible para toda la población.

La propia APP o el operador de la línea telefónica informarán al usuario del precio del billete, que se abonará en el autobús, en el momento del viaje, en efectivo o con tarjeta.

El Transporte a la Demanda en el Serranía Baja, más cerca Por último, Marian López anunció que el Gobierno regional continúa trabajando para poner en marcha este mismo modelo de Transporte a la Demanda en la Serranía Baja, después de que el este jueves 8 de enero se cerrara el plazo de presentación de ofertas de la licitación.