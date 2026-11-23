El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, en una carpa informativa en Ciudad Real. - PP

CIUDAD REAL 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vinculado este lunes el deterioro de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, marcada por los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, con los escándalos de corrupción y las polémicas relacionadas con la prostitución que han salpicado al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Así lo ha asegurado durante un acto de campaña celebrado en Ciudad Real, donde ha estado acompañado por el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Núñez ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber utilizado dinero público para "colocar a prostitutas" en empresas públicas vinculadas a Adif y Renfe, mientras, según ha denunciado, se deterioraba una infraestructura fundamental para la provincia de Ciudad Real.

"Se han gastado nuestro dinero en prostitutas", ha insistido el dirigente popular, que ha relacionado esta situación con los problemas que sufren los usuarios del AVE, desde los retrasos habituales hasta la interrupción del servicio tras los accidentes ferroviarios.

En este sentido, ha recordado que la línea Madrid-Sevilla ha registrado más de un centenar de víctimas mortales este año como consecuencia de las tragedias ferroviarias y ha asegurado que los viajeros llegan a subirse al tren "con miedo".

Asimismo, ha señalado que la Fiscalía Europea está investigando el destino de fondos europeos destinados a esta infraestructura, planteando dudas sobre si se utilizaron para las inversiones previstas o acabaron desviándose mediante presuntas comisiones ilegales.

"Feijóo va a ser presidente del Gobierno y va a encargar una auditoría para conocer el estado de la línea Madrid-Sevilla, la inversión que se ha realizado y si el dinero que Europa mandó para la línea fue al tren o se ha gastado también en prostitutas", ha afirmado.

El presidente regional del PP también ha cuestionado a dirigentes socialistas de Ciudad Real, entre ellos Isabel Rodríguez, José Manuel Caballero y los alcaldes de Alcázar de San Juan y Manzanares, por pedir el voto para Pedro Sánchez.

Además, les ha reprochado su respaldo a un programa electoral que, según su interpretación, contempla un modelo de financiación autonómica favorable a Cataluña y perjudicial para Castilla-La Mancha.

CAÑIZARES Y VALVERDE DENUNCIAN EL DETERIORO DEL SERVICIO

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha asegurado que la alta velocidad, que durante años constituyó una oportunidad de desarrollo para la capital, lleva cinco años convertida en "un auténtico desastre".

A su juicio, los accidentes ferroviarios y los problemas continuados del servicio reflejan una falta de gestión del Gobierno central, al que también ha reprochado el abandono de infraestructuras como las autovías A-43 y Ciudad Real-Toledo.

En términos similares se ha pronunciado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, quien ha lamentado que el AVE haya pasado de ser "la joya de la corona" a convertirse prácticamente en "el hazmerreír, si no fuera por la tragedia que ha conllevado".

Ambos han defendido la necesidad de un cambio de Gobierno en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.