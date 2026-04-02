Núñez arremete contra García-Page y Pedro Sánchez por ser "perjudiciales" para C-LM: "Solo piensan en ellos"

Paco Núñez en la Mesa de Infraestructuras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP C-LM

TOLEDO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha arremetido este jueves contra el presidente regional, Emiliano García-Page, y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ser "perjudiciales" para los intereses y para el futuro de los castellanomanchegos y de los españoles. "Page y Sánchez solo piensan en ellos", ha enfatizado el líder de los 'populares'.

En declaraciones a los medios en la plaza de Zocodover de Toledo junto al vicesecretario del PP, Jaime de los Santos, y al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el líder del PP castellanomanchego ha insistido en que "Page y Sánchez no piensan en el interés general" y, por lo tanto, desde el PP trabajarán para "construir" una alternativa para que --"más pronto que tarde"-- Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno y para que dentro de un año en Castilla-La Mancha gobierne el Partido Popular.

Una región que, según ha lamentado Núñez, "tiene la desgracia de sufrir doblemente al socialismo". "El conjunto de los españoles sufrimos a Pedro Sánchez. Sufrimos a un líder del Partido Socialista alejado de la realidad, preocupado tan solo de sí mismo, pendiente únicamente de su futuro, con una recaudación récord desde el punto de vista impositivo", ha subrayado el presidente regional del PP.

"Jamás el Estado había recaudado tanto dinero del bolsillo de los españoles y jamás un gobierno había hecho tan poco por el conjunto de los españoles", ha afeado Núñez, quien ha asegurado que Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno que "desoye" cualquier propuesta que llegue de la oposición.

Ha recordado en este punto que Feijóo ha propuesto bajadas de impuestos en el Congreso de los Diputados que han sido rechazadas por Pedro Sánchez, "un presidente del Gobierno alejado de la realidad y que perjudica sin lugar a dudas al conjunto de nuestro país".

Y en Castilla-La Mancha, ha añadido, "tenemos la desgracia de sufrir un doble socialismo porque aquí también sufrimos el socialismo de Emiliano García-Page".

Un socialismo, el de Emiliano García-Page, que, según el líder 'popular', también tiene "una recaudación récord". "Más de mil millones de euros de más recaudó el pasado año la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del bolsillo de todos los castellanomanchegos", ha hecho hincapié Núñez.

Y un socialismo, ha proseguido, que "se niega" a bajar impuestos. "Un líder como Emiliano García-Page que está pensando solo en sí mismo y al que le preocupa muy poco lo que suceda en Castilla-La Mancha y lo que le suceda a los castellanomanchegos".

Dicho esto, ha afirmado que más del 51% de las familias de Castilla-La Mancha no llegan a final de mes y que el 41% de los menores de 18 años en Castilla-La Mancha viven en el umbral de la pobreza. También ha hecho alusión a la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza para destacar que el 34,5% de las familias castellanomanchegas están en exclusión social.

"Somos la comunidad autónoma con la peor inflación del país", ha advertido Núñez, quien ha apuntado que las familias de Castilla-La Mancha son las que más dificultades tienen para hacer la cesta de la compra.

Finalmente, Núñez ha querido decir a todos los castellanomanchegos que "del socialismo se sale", comprometiéndose a que cuando el PP gobierne en España y en la región, revertirán esta situación y trabajarán para --desde la senda de la bajada fiscal, desde la senda del empleo de calidad y desde la senda de la mejora en las políticas de bienestar social-- construir una sociedad próspera y de futuro.