Núñez avanza que pedirá en el Parlamento que diputados y senadores de C-LM se alineen para reclamar elecciones a Sánchez

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en rueda de prensa. - PP C-LM

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular va a registrar en el Parlamento regional una iniciativa por la cual pedirá el apoyo de la mayoría de diputados de cara a "exigir a los parlamentarios nacionales que defiendan los intereses de España por encima de los partidos a los que representan".

En rueda de prensa desde Toledo, Núñez ha apuntado que, "por desgracia", su comparecencia es para hablar de uno "de los principales problemas de la historia democrática de España", algo que quiere ahora solucionar con un debate en el que "la idea es pedir a diputados y senadores con escaño que se pongan al servicio de este país".

"Para que cualquier diputado o senador, independientemente de su partido, defienda a Castilla-La Mancha por encima de su propio partido", ha insistido Núñez, aludiendo a la necesidad de que también los escaños socialistas se alineen con esta propuesta de cara a forzar al Gobierno de la nación a convocar elecciones.

En tiende Paco Núñez que la democracia "está en peligro", y lo está por "la actitud en los últimos años del Partido Socialista", acorralado por "episodios de corrupción" que suponen un "bochorno nacional" que hace que todos estén "obligados a actuar".

"Jamás ha ocurrido nada así", ha lamentado Paco Núñez, quien considera el PSOE regional como "cómplice de lo que está sucediendo" por "mantener a Pedro Sánchez". Ha pedido por tanto "huir de la equidistancia" y elegir entre "España o el PSOE".

Ha cargado también contra los "socios del Sanchismo" como el PNV por no sumarse a la posibilidad de una moción de censura.