Núñez considera que el tiempo de Page "ya ha acabado" y cree que el cambio a Castilla-La Mancha llegará en 2027

CIUDAD REAL 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado que el tiempo de Emiliano García-Page al frente del Gobierno de la Junta de Comunidades "ya ha acabado" y ha situado la llegada de un cambio político a Castilla-La Mancha en el año 2027, tras realizar una valoración muy crítica de la situación económica, social y de los servicios públicos de la región.

Durante un desayuno informativo con los medios de comunicación en Ciudad Real, Paco Núñez ha asegurado que la comunidad autónoma presenta "una de las peores radiografías laborales del país", tras registrar un incremento de 7.600 personas desempleadas en 2025, así como ostentar una tasa de paro femenino del 15,4%, la tercera más alta del conjunto del país, mientras que la tasa global de desempleo es la cuarta peor del país.

Además, ha señalado que el paro juvenil "continúa disparado", con una tasa del 28% que, a su juicio, está provocando "una huida" de talento joven hacia otros territorios y lo considera "realmente preocupante".

En el plano social, ha afirmado que Castilla-La Mancha acumula una tasa de pobreza superior al 34% y que el 41% de los jóvenes vive en situación de exclusión social.

En este sentido, el líder regional del PP ha sostenido que la comunidad es hoy más pobre que Bulgaria según los indicadores europeos y ha atribuido este escenario a que Castilla-La Mancha cuenta con la peor renta media por habitante del país, muy por debajo del conjunto nacional, lo que ha relacionado con un modelo de gestión que, en su opinión, no ha favorecido la prosperidad.

Sobre la sanidad pública, Núñez ha denunciado que nunca se había esperado tanto para una operación, una prueba diagnóstica o una consulta médica, y ha reprochado al Ejecutivo autonómico la ausencia de un plan de choque contra las listas de espera, así como la falta de avances en carrera profesional y modernización del sistema.

En materia de vivienda, ha señalado que el alquiler ha subido cerca de un 20% en 2025 y ha reclamado una bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9 al 4%, una medida que, según ha recordado, fue anunciada el pasado otoño por el presidente García-Page pero aún no ha llegado al Parlamento regional.

Núñez ha enmarcado estas críticas en una reflexión general sobre lo que considera un "gobierno agotado, sin ideas ni ambición", y ha defendido que el PSOE ha dejado de escuchar y de conectar con la sociedad castellanomanchega.

En este punto, ha avanzado que todas las propuestas defendidas por el PP en las Cortes regionales para la provincia de Ciudad Real se convertirán en acuerdos del Consejo de Gobierno si alcanza la Presidencia de Castilla-La Mancha a partir de mayo de 2027.

Entre ellas, ha citado la conexión por autovía entre Ciudad Real y Toledo, el impulso al desarrollo logístico de la provincia, la creación de nuevas autovías y la mejora de la red de carreteras, la implantación de una UCI en el hospital de Tomelloso, la puesta en marcha de servicios de urgencias en municipios como Pozuelo de Calatrava, la mejora del centro de salud de Santa Cruz de Mudela, la construcción de centros de salud en Abenójar e Hinojosas de Calatrava, así como mejoras en los hospitales de Valdepeñas y Manzanares.

En definitiva, ha insistido en que Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real tienen un gran potencial que, a su juicio, no se está aprovechando, y ha reiterado que la región necesita "abrir una nueva etapa política" para dejar de ocupar los últimos puestos en los principales indicadores.

EL PP ASPIRA A AMPLIAR SU PODER EN CIUDAD REAL

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular y presidente también del a Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado que el PP gobierna actualmente en el 65% de los municipios de la provincia de Ciudad Real y ha dejado claro que el objetivo no es solo mantener esa posición, sino superarla en las elecciones de 2027.

Valverde ha señalado que una victoria en un mayor número de localidades permitiría al PP reforzar su proyecto político, con la convicción de que ese respaldo municipal será clave para conservar la Diputación y optar también al Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha afirmado que el partido necesita movilizar todas sus fuerzas y trabajar de manera intensa durante los próximos meses para consolidar y ampliar su presencia en el ámbito local.

De cara a ese horizonte electoral, ha avanzado que el PP continuará reforzando las juntas locales y seleccionando las mejores candidaturas posibles en cada municipio, con la intención de presentar alternativas sólidas que permitan aumentar su implantación territorial y fortalecer su proyecto político tanto en la provincia como en el conjunto de la comunidad autónoma.