Núñez cree que Page no fuerza generales porque necesita a Sánchez en Moncloa para alargar su "papel de socialista bueno"

GUADALAJARA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido en que es el presidente de la región y líder de los socialistas autonómicos, Emiliano García-Page, quien podría acabar hoy mismo con la "agonía" de mantener en el Gobierno a Pedro Sánchez, pero si no lo hace es porque, a su juicio, necesita mantener un Ejecutivo socialista en La Moncloa para poder alargar lo que en su opinión es un "teatrillo y papel de socialista bueno".

Durante un acto público en el que desde Guadalajara ha acompañado a Alberto Núñez Feijóo, Núñez ha considerado que el PP de toda España "trabaja cuanto antes para echar a Sánchez, para acabar con esta lacra, porque este país necesita honradez, decencia y sensatez, y eso solo puede venir de la mano de Núñez Feijóo", ha indicado.

Pero, apunta, "hay un problema en esto de echar a Pedro Sánchez". Y es que en España hay "catervas de políticos que se refugian en un partido donde cualquier valor ha dejado de ser importante".

"Hay unos gobernantes a los que solo les mueve su rédito político y personal, pero tan grave es utilizar le Gobierno de España para meter la mano en la caja y enrocarse en el poder como saber que está pasando eso, tener las herramientas para acabar con ello y no hacerlo", ha dicho en alusión a García-Page, quien a su juicio puede "acabar con esta agonía" y decide "no hacerlo".

Ha reparado Paco Núñez en que García-Page pide adelantar elecciones "pero no por España y no por decencia", sino porque "no quiere que los españoles le pasen la factura" de los errores "del Sanchismo". Por todo ello, le ha pedido "forzar unas elecciones generales", ya que "tiene las herramientas para hacerlo".

"A Page le da igual que la corrupción esté instalada en el Gobierno. Y Page no quiere que acabe la legislatura porque se acabaría su papel en su obra de teatro. Si Feijóo se convierte en presidente, a Page se le acaba el chollo de ir de socialista bueno", ha rematado.

GUADALAJARA, "AVERGONZADA"

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha afirmado que la población alcarreña es "se siente avergonzada de todos los escándalos de corrupción que, por minutos, y diría por momentos, vamos conociendo y que afectan al Gobierno de España y a los responsables del principal partido al frente del mismo, el Partido Socialista Obrero Español". Guarinos ha reclamado que el Gobierno "por decencia debería dimitir ya y debería dimitir en bloque".

"El modelo de crispación y la corrupción se lo dejamos a quienes pasarán a la historia por sus traiciones y no por sus aportaciones", ha afirmado Guarinos, haciendo extensiva la crítica al PSOE de Castilla-La Mancha, del que ha afirmado, tan solo concede "sumisión y votos para seguir amparando corrupción".

Frente a esto, la primera edil ha reivindicado que desde su acceso al Gobierno municipal "Guadalajara ha experimentado una profunda y buena transformación". En este sentido, ha subrayado el paso de "un déficit de 9 millones de euros" a "un superávit de medio millón", así como la política de vivienda aplicada por el Ejecutivo local.

CASTILLO: TRANSPORTE RURAL, TRILLO Y EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

De su lado, el presidente del PP provincial y senador, Lucas Torres, ha defendido que su formación va a "recuperar el pulso a la decencia" ya ha declarado que "Alberto Núñez Feijóo no solamente tiene que ser el presidente del Partido Popular, sino tiene que ser el presidente del Gobierno de España".

Una defensa que ha amparado en la financiación de servicios a espacios rurales frente a "una agresión directa" con el nuevo mapa concesional de líneas de autobús. Asimismo, ha apuntado a la defensa del PP de la apuesta por la energía nuclear y la central de Trillo, frente a "la persecución ideológica".

Además, ha defendido el planteamiento del PP a favor de un Plan Hidrológico Nacional, frente a "gobiernos del Partido Socialista que abandonan la planificación hidrológica en favor del cortoplacismo y del sectarismo". "Sólo el PP ha defendido el agua en nuestra provincia y en nuestra región", ha defendido Castillo.