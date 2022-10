Núñez cree que Page se quiere parecer al PP bajando impuestos pero no lo dice para evitar la riña de Pedro Sánchez

Page: "Usted ha tenido que ser de Cospedal, luego de Tirado, de Casado, ahora de Feijóo, por las noches un poco de Ayuso. Sea usted mismo"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha desdeñado las medidas fiscales anunciadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, criticando que solo las ha puesto encima de la mesa para parecerse a los presidentes del PP en su senda de bajada de impuestos, buscando un titular nacional, y al mismo tiempo sin decir que los baja explícitamente para que "Pedro Sánchez no le riña".

En su intervención en la jornada de tarde en las Cortes regionales, ha acusado a García-Page de "tener un discurso de autocomplacencia" y de parecerse al "rey Sol", que decía que el Estado era "él", y de hacer una intervención del "mal estudiante", inundándola de palabras cuando en realidad llega con "un suspenso rotundo".

El líder del PP ha señalado que esta propuesta fiscal no va a afectar "a la mayor parte de castellanomanchegos" y a las rentas más bajas "no les va a ayudar en nada", poniendo como ejemplo que a un pensionista de la región que cobra unos 9.000 euros "le va a ayudar cero".

"Baje impuestos como le propone el PP, ha hecho caso omiso a nuestras propuestas, ha buscado un titular en prensa nacional para parecer un político pero sin enfadar a Sánchez", ha espetado Núñez desde la tribuna de oradores.

Ha aludido al presidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo pidiendo a García-Page que "baje el IRPF a las rentas bajas y medias y el IVA de productos básicos de la cesta de la compra" como propone su homólogo nacional, y ha dedicado unas significativas palabras al presidente andaluz Juanma Moreno poniéndolo como ejemplo, para fraguar un acuerdo para que esta comunidad y Castilla-La Mancha contribuyan al progreso del sur de Europa.

Núñez ha reconocido que no le molesta "que haya ricos", y lo que le preocupa es que Castilla-La Mancha tenga índices de pobreza me cercanos del 32%, "cinco puntos por encima de la media nacional".

PROFESOR CERO Y PLAN DE ATENCIÓN PRIMARIA

En materia de educación, ha propuesto la figura del 'profesor cero', un profesor de apoyo en educación primaria y secundaria, que refuerce la labor del tutor o que sirva para cubrir las ausencias de este, así como la reducción de la burocracia para los docentes.

Bajando al terreno de la sanidad, se ha comprometido a poner en marcha un plan de atención primaria para modernizarla y que esté cimentado en "contratos estables y duraderos", lamentado que "el pasado 20 de septiembre se enviara a las gerencias de sanidad un correo para que despidieran a los contratados por COVID" y hoy anuncia que se van a prorrogar hasta el 30 de junio del 2023.

Ha rescatado su propuesta para crear una Consejería del Deporte si llega al Palacio de Fuensalida y ha defendido el papel de Geacam, a cuyos trabajadores ha trasladado su "confianza, su respeto y admiración". "Geacam no será un espacio de colocación de políticos socialistas --si gobierno--".

Le ha afeado su discurso a García-Page por pretender que los ciudadanos se crean alguno de sus anuncios planteados en cinco horas, cuando de los planes que prometió, "de 31 se han cumplido cinco". "No tiene palabra ni credibilidad, son anuncios en papel mojado que irán al mismo sitio que sus planes: a la lista de promesas incumplidas".

PAGE LE RECOMIENDA QUE SEA ÉL MISMO

Para darle la réplica, García-Page ha comenzado mostrándose preocupado y desconcertado porque ve a Núñez un "punto acomplejado" y le acusado de "deshilache absoluto", de "demagogia mala" y de "planteamiento económico deficitario", sacando a colación la carta en materia de fiscalidad que Núñez le envió y calificando que su propuesta es "burda y no se sostiene", pues está basada en un "agujero de mil millones de euros".

En cuanto a su propio planteamiento fiscal, ha defendido que los impuestos sean progresivos y por no hacer una revisión fiscal "a granel", al tiempo que se ha mostrado partidario de que "pague más quién más tiene" en un momento de "especial dificultad", pero, ha afirmado, "hay una diferencia entre apostar por ello y echarle la culpa de todo lo demás".

En cuanto a la identidad política del líder del PP, le ha recomendado que sea él mismo, criticando que en su trayectoria política "ha tenido que ser de Cospedal, luego de Tirado, después de Casado, ahora de Feijóo, por las noches un poco de Ayuso. ¿Ante quién habla usted señoría?, usted cree que la gente que nos escucha cree que somos los peores en todo. Hay que ser un poco ponderado", le ha recetado el presidente autonómico.

García-Page ha señalado que Núñez hace lo que le dicta el argumentario de Génova "todas las mañanas" y cuando hay una cita electoral, antes de que se conozcan los resultados, "ya ha ido a arrodillarse" ante el candidato del PP en cuestión.

En relación a la expresidenta María Dolores Cospedal, que es "quien le eligió", García-Page le ha aconsejado que no se parezca a ella, porque es el "lastre y la hipoteca" del PP de Castilla-La Mancha. "Cada uno respeta lo que digan sus partidos, pero yo no me levanto cada mañana pensado en ver quién me mueve la silla, este problema ni me lo planteo, es difícil trabajar con ese estrés interno. Tiene que tener autonomía para tener que ganar aquí".

Finalmente, le ha dicho que "Pedro Sánchez no se presenta" en Castilla-La Mancha. "Yo soy Page, soy Sánchez de segundo apellido y usted Núñez, como Núñez Feijóo. Somos nosotros, no son los otros. Lo que se va ventilar aquí es quien puede llevar a Castilla-La Mancha hacia adelante o volver a hundirla más", ha culminado.