Núñez defiende los programas de autoempleo y las medidas fiscales excepcionales como pilares contra la despoblación

CUENCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este sábado los programas para el fomento del autoempleo en el mundo rural, así como la puesta en marcha de medidas fiscales excepcionales en estas zonas como uno de los pilares básicos para combatir la despoblación en algunas zonas de la región.

De esta forma se ha pronunciado durante su participación en las II Jornadas para fortalecer la Industria y frenar la Despoblación que se están celebrando en Las Valeras, donde ha acompañado al alcalde de la localidad, Daniel Pérez, así como al presidente provincial del PP de Cuenca, José Antonio Martín-Buro.

Desde allí, y según informa el partido, el líder del PP en la región ha relatado algunas de las medidas que ha calificado como "relevantes" para ayudar a que la despoblación remita, y ha explicado que, a pesar de haberlas presentado ya en sede parlamentaria, se volverá a hacer.

Concretamente, Núñez se ha referido al fomento del autoempleo, el apoyo del trabajo autónomo porque, para luchar contra la despoblación, hay que generar empleo en los municipios y ofrecer oportunidades para sacar adelante a las familias.

Por ello, ha desgranado la importancia de poner en marcha programas para que haya más trabajo autónomo en el mundo rural, para ello, es necesario que haya medidas concretas como extender la cuota cero hasta los tres años, que haya una gratuidad en dicha cuota para que quien decida residenciarse como autónomo en el mundo rural no tenga que pagarla; además, se ha referido a las ayudas directas de hasta 5.000 euros para quien quiera asentarse en el mundo rural a la hora de emprender, con una cuota añadida de 3.000 euros más para la digitalización o modernización de la empresa.

De igual modo, ha hecho especial hincapié en la necesidad de llevar a cabo una bajada fiscal excepcional para los autónomos: que tengan una bonificación extraordinaria en el IRPF del 20 por ciento; que el impuesto de AJD o el de transmisiones patrimoniales se reduzcan al 50 por ciento para la compraventa de elementos inmobiliarios necesarios para poner en marcha la actividad en el mundo rural.

"Hacerle la vida más fácil al autónomo, que tenga que pagar muchos menos impuestos y que tenga una ayuda directa para poder emprender el negocio y que eso le pueda permitir el impulso necesario, tanto a la hora de adecuar su instalación como en la parte de modernizarla y digitalizarla", ha reivindicado.

Además, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha incidido en la necesidad de que emprender en el mundo rural "sea sencillo, para aquellos jóvenes que ven una oportunidad de trabajo en su pueblo, que creen que desde allí pueden trabajar, no solo para el pueblo sino para la comarca para darle vida".

II JORNADAS PARA FORTALECER LA INDUSTRIA Y FRENAR LA DESPOBLACIÓN

Sobre las jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Las Valeras, Núñez ha agradecido el trabajo de su alcalde, Daniel Pérez, porque lleva trabajando "mucho tiempo para que la voz de la lucha contra la despoblación se oiga en cada rincón de nuestro país".

Y lo hace, ha dicho, "con compromiso, como otros muchos alcaldes, especialmente de la provincia de Cuenca". Así, ha incidido en la preocupación de los regidores de que sus localidades tengan vida, oportunidades, empleo, ocio, servicios y que sea lugares donde la gente pueda vivir con tranquilidad.

Las jornadas, según ha detallado, serán un encuentro en el que se va a debatir y discutir sobre medidas positivas para luchar contra la despoblación, que junto al envejecimiento de la población suponen una dificultad extra para mantener población en las zonas más alejadas de las capitales.

Por ello, ha abundado en la necesidad de generar y emprender caminos que nos lleven a consensuar medidas.