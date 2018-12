Núñez entra en campaña y promete rebaja de impuestos y defensa del empleo público

Actualizado 13/12/2018 11:38:13 CET

Erige como pilares de su proyecto "libertad de elección, coalición social y orgullo de ser castellano-manchego"

ALBACETE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha puesto en marcha su particular campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del mes de mayo, y ha desgranado decenas de propuestas que incluirá en su programa de candidato con medidas en materia impositiva, de creación de empleo, contra la despoblación, en defensa del empleo público y en el ámbito sanitario, agrícola o de desarrollo industrial.

Durante un desayuno informativo organizado por El Digital de Albacete, Paco Núñez ha explicado su intención en cuanto a la rebaja de impuestos, concretando que quiere bajarlos en la compraventa de viviendas, un 33% menos en el caso de actos jurídicos documentados, eliminar "prácticamente" sucesiones y donaciones y acabar con el impuesto de hidrocarburos.

La creación de empleo estable y de calidad es otra de sus líneas estratégicas, algo que quiere fomentar "de la mano de los empresarios y autónomos" con una partida de 20 millones para ayudas a la contratación o con la ampliación de la tarifa plana para autónomos que quieran montar un negocio en Castilla-La Mancha.

En materia sanitaria, aboga por "hacer respetar" a los profesionales, lo que empezará buscando con la recuperación de la carrera profesional si gobierna en mayo, además de introducir mejoras "en condiciones laborales y en plantillas".

Agilizar las ayudas al tejido asociativo y evitar los retrasos que en su opinión ahora sufren, fomentar el uso de nuevas tecnologías en las aulas; potenciar la cultura incentivando las tradiciones populares; y crear una Consejería de Deportes que articule estrategias transversales a todas las consejerías son otras de las propuestas enunciadas por Núñez.

Ha continuado desgranando medidas como un plan estratégico de Turismo de la mano del sector, acometer la despoblación ayudando a crear empresas en los pueblos, defender la PAC y agilizar las ayudas al campo o retomar infraestructuras, a lo que ha sumado agitar el desarrollo de núcleos logísticos para apuntalar la industria castellano-manchega.

CINCO PILARES

Ha desgranado las líneas estratégicas con las que quiere dar forma a su proyecto de cara a presidir la Comunidad Autónoma, poniendo como estandartes cinco pilares, encabezados por su intención de "gobernar en coalición con la sociedad". Así, ha definido como segundo pilar conformar una Sanidad "de la mano de los profesionales pero escuchando a todos los castellano-manchegos".

Dar protagonismo al movimiento asociativo de cualquier ámbito es otra de las intenciones de Núñez, a la que ha sumado garantizar la libertad en todos los sentidos, "desde elegir cómo educar a tus hijos hasta decidir dónde vivir".

El último pilar simbólico abanderado por Paco Núñez es "recuperar el orgullo" de todos los ciudadanos "de sentirse castellano-manchegos", parte de una región "grande y diversa" cuyas diferencias "han de servir para ser más ricos y prósperos".

"Yo quiero hoy dar mi palabra, pero quiero también que sepan que el ejemplo que ya he dado donde he tenido la fortuna de gobernar demuestra que aquello que puedo prometer hoy ya lo he hecho en otras administraciones. Son realidades que he podido desarrollar y que ahora quiero comprometer para desarrollar al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha concluido.