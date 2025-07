Núñez pide a Page parar el acuerdo de financiación con Cataluña en el Congreso y el PSOE le pide "coherencia"

TOLEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "deje de tomar por tontos" a los castellanomachegos en relación al acuerdo de financiación singular con Cataluña promovido por el Gobierno de Sánchez, mientras que el PSOE le ha solicitado "coherencia y valentía" para reivindicar como hace García-Page una financiación justa y equitativa para la región. Los de Vox, por su parte, han exigido "la derogación inmediata" del acuerdo.

Ha sido durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para debatir sobre financiación donde se ha producido este cruce de reproches entre PP y PSOE. De este modo, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha subido a la tribuna para pedir que "nadie se engañe" porque si el presidente regional, Emiliano García-Page, y el PSOE de Castilla-La Mancha quisieran, "mañana mismo se paraba el acuerdo de financiación singular con Cataluña porque tienen los votos en el Congreso de Diputados para pararlo".

"No me vengan ahora con la excusa del tránsfugismo" porque "nadie está hablando de que haya tránsfugas en el Partido Socialista" sino que "lo que estamos hablando es que se defienda a Castilla-La Mancha por encima de todo y que si hay que elegir entre Pedro Sánchez y Castilla-La Mancha, se elija Castilla-La Mancha", ha apostillado.

De este modo, Núñez se ha preguntado que si el PSOE regional, tanto aquí como en Madrid, va a defender por encima de todo los intereses de Castilla-La Mancha, "qué va a votar el número 2 del PSOE castellanomanchego cuando el acuerdo de financiación singular que perjudica a Castilla-La Mancha llegue al Congreso de los Diputados", en referencia al diputado nacional Sergio Gutiérrez.

El líder del PP castellanomanchego ha advertido de que "ya no vale con lo de amagar y no dar, que ya no vale con que diga Page que está enfadado y que ya no vale con decir que lo va a recurrir en un futuro", porque "lo que está en juego es poder prestar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales".

"Ya está bien que Emiliano García-Page tome por tontos al conjunto de los castellanomanchegos diciendo una cosa para hacer luego radicalmente la contraria", ha enfatizado un Paco Núñez, quien ha acusado a García-Page de "hacer lo que tenga que hacer para mantener su sillón incluso aunque tenga con ello que traicionar al conjunto de sus paisanos".

ABENGÓZAR PIDE "COHERENCIA Y VALENTÍA" A NÚÑEZ

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha reprochado a Núñez que hasta hace cuatro días, "el que hoy dice que defiende a Castilla-La Mancha", defendía una infrafinanciación para Castilla-La Mancha. Asimimo, le ha pedido "coherencia y valentía" para reivindicar, como hace el presidente, Emiliano García-Page, una financiación justa y equitativa para Castilla-La Mancha

La diputada socialista ha acusado al líder del PP de defender "un modelo que le imponía a Génova", que "es bueno para Andalucía, que será bueno para Valencia, para Murcia, para Madrid, pero no para Castilla-La Mancha". "Pero usted, de manos atadas, siempre hace caso a lo que le dice Génova", le ha echado en cara.

Ha dejado claro Abengózar que el Gobierno de Emiliano García-Page lo que lleva defendiendo desde el primer día es una financiación justa para Castilla-La Mancha. Un presidente de Castilla-La Mancha, ha defendido la socialista, que "sí pone a Castilla-La Mancha por delante de todos y de todo".

Dicho esto ha censurado que "hace cuatro días", cuando Núñez era alcalde de Almansa, "era el que aplaudía todos los recortes que peor le sentaron a Castilla-La Mancha y que arrasaron con esta región". De este modo, le ha pedido ir "todos a una" en la defensa de una financiación justa para que Castilla-La Mancha siga pudiendo prestar unos servicios públicos de calidad "como lo hacemos ahora".

A continuación, ha tomado la palabra el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha celebrado las "bofetadas" y la réplica de la portavoz del Grupo Socialista al líder del PP, a quien le ha dicho que le hubiera gustado que la "misma beligerancia" que ha manifestado en su intervención la hubiera tenido cuando gobernaba Cospedal y también el sistema de financiación estaba caduco. "Ha recibido usted lo que se merecía", ha finalizado el consejero.

VOX PIDE LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL ACUERDO

El diputado regional de Vox Francisco Cobo ha pedido la "derogación inmediata" del acuerdo por "el que el Gobierno entrega la Hacienda a los separatistas, el fin de las concesiones y la restauración de la igualdad fiscal entre todos los españoles".

Desde Vox han mostrado su rechazo a cualquier intento de impulso de una reforma del modelo de financiación autonómico, por considerar que solamente contribuirá a profundizar en un sistema que nos hace desiguales, erosiona los servicios públicos, nos divide y permite el despilfarro y el chantaje separatista.

Al tiempo que han rechazado "las negociaciones con los partidos separatistas en cualquier circunstancia y considerar que todas las cesiones competenciales han contribuido a deteriorar los servicios públicos y han erosionado la igualdad y los derechos de los españoles".

Cobo ha calificado de "injusta" la financiación singular para Cataluña, que ha tildado de "traje" hecho a medida para una región de España y "muy estrecho" para el resto. "Nos vamos a asfixiar", ha advertido Cobo.

Asimismo, considera que la financiación singular para Cataluña va a suponer un "desequilibrio fiscal importante" para Castilla-La Mancha porque "rompería" el principio de equidad interterritorial, acentuaría la desigualdad y manifiesta "lo injusto" de sistema de autonomías.

El debate ha terminado con la aprobación de la resolución del PSOE y el rechazo de las presentadas por Vox y PP. La de los socialistas ha contado con el rechazo de los de Abascal y la abstención de los 'populares'.

El PSOE insta así en su texto al Gobierno de España a que "con celeridad" emprenda un proceso de negociación multilateral con todas las comunidades autónomas que lleve a la conformación de un modelo de financiación solidario e igual para todas las regiones de España, sin que exista ningún tipo de privilegio de unas respecto a otras.