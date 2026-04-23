Núñez pide "respetar" procedimientos judiciales abiertos en el día en el que Cospedal declara en el juicio Kitchen

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este jueves "respetar" los procedimientos judiciales abiertos en el día en el que la exsecretaria general del PP y expresidenta castellanomanchega María Dolores de Cospedal testifica en la Audiencia Nacional en el juicio por la operación Kitchen.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes regionales, Núñez ha evitado pronunciarse sobre esta comparecencia y ha dejado claro que a él "nunca" le ha gustado politizar la justicia y "nunca" le ha gustado judicializar la política.

Además, el líder de los 'populares' considera que "la mejor forma" en la que un dirigente político puede contribuir a no interferir en ningún tipo de procedimiento judicial es no pronunciarse "en ningún procedimiento en curso". "No lo he hecho ni lo haré con el procedimiento judicial abierto con el tema Ábalos ni lo haré con el de Cerdán", ha apostillado Núñez.

Dicho esto, ha insistido en que "solamente debemos de pronunciarnos sobre sentencias firmes que, además, pueden en algunos casos obligarnos a tomar decisiones", al tiempo que ha insistido en que los procedimientos judiciales abiertos "hay que respetarlos", porque "cualquier opinión puede interferir en el procedimiento" y "haríamos un flaco favor a la separación de poderes haciéndolo".

También ha asegurado que a los castellanomanchegos "les importa el presente y el futuro" y cree que "hablar de los expresidentes es una cuestión que no beneficia al interés general y por eso no tengo por costumbre ni hablar de Barreda ni tampoco hablar de Cospedal".

"Lo importante", ha subrayado, es que la justicia pueda actuar "con plenitud", independientemente de la persona que tenga que sentarse en un banquillo o del color político y que "la política no interfiera en la justicia".

"Mis principios siempre son férreos en defender la democracia, en defender la separación de poder y en no interferir en ningún procedimiento judicial y ahora no lo voy a cambiar", ha zanjado.