Núñez pide responsabilidad ciudadana para esta Navidad pero recuerda que la hostelería "no es el enemigo"

ALBACETE, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido responsabilidad a la ciudadanía de cara a las celebraciones de Navidad, pero ha incidido en que la hostelería "no es el enemigo".

"El PP seguirá pidiendo prudencia y respeto, pero entendiendo que la hostelería no es parte del problema, sino de la solución", ha señalado el 'popular' en la sede del partido en Albacete, tras la presentación de las enmiendas propuestas por el PP al proyecto de presupuestos para la región.

En este sentido, Núñez ha exigido al presidente regional, Emiliano García Page, que regale un test a cada castellanomanchego y financie dos más para "reducir la posibilidad de contagio durante estas fiestas".

Una medida que, según ha presupuestado la Consejería de Sanidad de Madrid, supondría un coste de cinco millones de euros para la región. "Ayer me reunía con Ruiz Escudero y me explicaba que el hecho de regalar un test y financiar dos más tiene un coste para la Comunidad de no más de cinco millones de euros. El presupuesto de la región es de 12.500 millones de euros, ¿de verdad Page no puede destinar cinco millones para que esta Navidad en cada casa todo el mundo tenga un test gratis?", ha lamentado Núñez.

Crítica que ha hecho extensiva al proceso de vacunación y a los mensajes que han comenzado a llegar sobre el inicio de la misma en menores de 12 años.

"Hoy los padres y los docentes no tienen comunicación oficial de cómo se va a vacunar a sus hijos, no saben si va a ser en los colegios o no, si en ciudades de más de 20.000 habitantes o de menos. El plan de vacunación de la región sigue siendo un caos, falto de transparencia y de planificación, lo que representa una clara negligencia por parte del Gobierno de Emiliano García Page", ha concluido el presidente de los populares en la región.