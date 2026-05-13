Núñez (PP) se compromete a impulsar "un cambio profundo" en el modelo de autónomos y pequeños empresarios de C-LM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante su visita a la librería 'El Girasol'. - PP C-LM

CUENCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido este miércoles a impulsar una batería de medidas para dirigidas a autónomos y pequeños empresarios, asegurando que "Castilla-La Mancha necesita un cambio profundo que sitúe a quienes crean empleo y riqueza en el centro de las políticas públicas".

Así lo ha anunciado durante una visita a la librería 'El Girasol', en Cuenca, regentada por Guillermo y Almudena, dos emprendedores conquenses que han apostado por abrir su negocio en la ciudad "con ilusión, esfuerzo y muchísimo sacrificio".

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por el vicesecretario de Formación del PP de Castilla-La Mancha, Álvaro Barambio, y por la presidenta del Partido Popular en la ciudad de Cuenca, Beatriz Jiménez, Núñez ha felicitado a ambos emprendedores por "dar un paso adelante, arriesgar su patrimonio y dedicar su vida a sacar adelante un proyecto empresarial en una tierra donde el Gobierno socialista lleva demasiados años poniendo dificultades a quienes quieren emprender".

Núñez ha lamentado que "mientras otras comunidades autónomas avanzan bajando impuestos, eliminando burocracia y facilitando el emprendimiento, aquí Page y Sánchez han convertido la vida de los autónomos en una carrera de obstáculos permanente".

"Hoy, abrir un negocio en Castilla-La Mancha supone pagar más impuestos, soportar más trámites y tener menos ayudas que en muchas regiones gobernadas por el PP", ha señalado.

MEDIDAS PARA APOYAR A LOS AUTÓNOMOS

Entre las principales propuestas anunciadas por Núñez destaca la reclamación al Gobierno de España de la implantación del IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros, así como la simplificación de trámites administrativos y obligaciones tributarias.

Además, el presidente del PP de Castilla-La Mancha plantea un Plan Nacional de Relevo Generacional para facilitar la continuidad de negocios familiares y evitar el cierre de actividades viables por falta de sucesión, mejoras para autónomos en situación de pluriactividad, facilitar el acceso a la jubilación activa y corregir los efectos negativos del actual sistema de cotización por ingresos reales para aportar mayor estabilidad y previsibilidad.

En el ámbito regional, Núñez ha anunciado la universalización efectiva de la Tarifa Cero durante los dos primeros años de actividad para nuevos autónomos, ayudas específicas para contratar al primer trabajador e incentivos destinados a atraer autónomos al mundo rural y combatir la despoblación.

Igualmente, ha avanzado ayudas económicas de hasta 3.000 euros para autónomos que trasladen su actividad económica a municipios pequeños de Castilla-La Mancha, especialmente en zonas afectadas por la pérdida de población, así como nuevas líneas de apoyo para negocios impulsados por mujeres emprendedoras.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha también ha anunciado deducciones en el IRPF vinculadas al inicio de actividad, incluyendo incentivos fiscales específicos para jóvenes autónomos menores de 40 años y para quienes desarrollen su actividad en municipios en riesgo de despoblación.

Igualmente, Núñez ha avanzado una 'Cuota Cero' para cubrir íntegramente la cotización de autónomos durante los dos primeros meses de baja médica por incapacidad temporal, maternidad o paternidad, una medida "pensada para proteger a quienes más vulnerables son cuando no pueden trabajar".

"También impulsaremos planes de relevo empresarial, programas de segunda oportunidad para quienes hayan tenido que cerrar su negocio, ayudas a la conciliación y una ventanilla única digital que simplifique la relación de los autónomos con la Administración", ha añadido.

Además, el presidente regional del PP ha apostado por reducir la burocracia mediante sistemas de declaración responsable y procedimientos administrativos simplificados para pequeños negocios, así como por impulsar programas de digitalización para autónomos y comercio de proximidad.

Núñez ha incidido en que "cada persiana que se abre en Castilla-La Mancha es una victoria para nuestra tierra", y ha defendido que "la política debe estar al lado de quienes arriesgan, emprenden y crean empleo, no de quienes asfixian con impuestos y burocracia".

Por último, ha asegurado que "Castilla-La Mancha tiene talento, capacidad y potencial de sobra para liderar crecimiento y oportunidades, pero necesita un Gobierno que crea en los autónomos en lugar de freírlos a impuestos".