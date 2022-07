Núñez (PP) desacredita el papel de Page en sus siete años de Gobierno: "Adolece de gestión, no avanza y no progresa"

TALAVERA DE LA REINA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha referido a los siete años de gobierno autonómico de Emiliano García-Page, considerando que "hay una gestión muy deficiente y adolece claramente de una gestión seria, de una gestión sólida, de una gestión rigurosa y de una gestión que permitiera a la comunidad autónoma avanzar y progresar".

"Hoy Castilla-La Mancha sigue ocupando los peores indicadores del país", ha argumentado, haciendo referencia al volumen de impuestos, nivel de endeudamiento, salario medio y renta per cápita.

Asimismo, el líder de los 'populares' también ha criticado la gestión de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, así como el estado de la educación en la región.

Núñez se ha referido a la próxima celebración del Debate sobre el Estado de la Región como una ocasión para "no solo hacer un buen balance de lo que ha sido la gestión del gobierno en siete años, sino también una proyección de lo que yo quiero que sea Castilla-La Mancha en el futuro".

A VUELTAS CON LOS IMPUESTOS DE HIDROCARBUROS

Una vez más, como viene siendo habitual en los últimos días, Núñez ha centrado su argumentario en criticar al Gobierno presidido por Emiliano García-Page al rechazar su propuesta de eliminación transitoria del impuesto de hidrocarburos presentada durante el Pleno de las Cortes regionales.

En declaraciones a medios durante una visita a la Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral (APACE), el líder de los 'populares' ha señalado el peso del precio de los combustibles sobre los datos de inflación.

"Uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, y que afecta a todos, también a entidades como la que hoy visitamos, sin lugar a dudas es la alta inflación", ha señalado el presidente del PP castellanomanchego, haciendo referencia al dato de un 10,2% del IPC hecho público esta semana.

"En ese contexto de una alta inflación, hay un elemento que todos utilizamos, y que sin duda alguna se ha puesto a unos precios prohibitivos, como es el precio del gasoil o el precio de las gasolinas", ha declarado.

En este contexto, Núñez ha defendido su propuesta, afirmando que supondría "abaratar con ello una media de 35 euros el depósito de combustible de cualquier castellano-manchego".

Además, ha argumentado que la propuesta lanzada por su partido es perfectamente viable, dado que el incremento de los precios ha generado "13.600 millones de euros más en lo que va de año" de recaudación fiscal, y existe capacidad legal para hacerlo ya que "se ha trasladado a Europa la petición de que se dé libertad a los países miembros para que con carácter temporal se pueda adoptar esta medida".

"No sé si es porque tiene una agenda fiscal socialista, que es de más impuestos, incrementar los impuestos y así incrementar la recaudación", ha planteado.

"O no sé si es porque no se atreve a llevarle la contraria en un tema tan sensible como este a Sánchez", ha añadido, valorando la decisión como una falta de voluntad política para tratar contener el incremento del precio de los combustibles.

BALANCE DE LOS 7 AÑOS DE MANDATO DE PAGE