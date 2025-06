Núñez (PP) exige a Page que utilice sus votos en el Congreso para forzar elecciones generales

TOLEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido a Emiliano García-Page que utilice los votos de sus ocho diputados nacionales en el Congreso para forzar elecciones generales ante lo que ha valorado como una situación "bochornosa y dantesca" en la política nacional.

Así lo ha indicado en una entrevista en COPE Castilla-La Mancha, donde ha criticado que García-Page reclame elecciones generales para "no poner en perjuicio sus elecciones autonómicas" y "no le arrastre" la situación asegurando que el presidente regional "no está pensando en España", según ha trasladado el PP por nota de prensa.

"Page no tiene que pedir elecciones generales, tiene que provocarlas porque tiene los diputados suficientes en el Congreso para acabar con la legislatura. Page tiene la obligación y la responsabilidad de poner punto y final a un espectáculo dantesco, bochornoso y nunca visto antes", ha dicho.

Núñez ha argumentado que España es "el hazmerreír de medio mundo" tras el desencuentro entre la "fontanera del PSOE" Leire Díaz y el comisionista Víctor de Aldama. "¿Qué más hay detrás que no nos han contado? ¿Cuánto fango hay?", ha preguntado.

El presidente regional del PP ha aseverado que la "mafia" en la que se ha convertido el Gobierno de Sánchez "está arrastrando a todo el país a una vergüenza" que "no merecen los españoles" y, mientras tanto, "Page está pensando en sus elecciones y en sus votos".

PAQUETE DE BAJADA DE IMPUESTOS EN LAS CORTES

De otro lado, Núñez ha señalado que este jueves, en el pleno de las Cortes regionales, el PP propondrá un paquete fiscal de reducción de impuestos para las familias, las pymes, los autónomos y las empresas de la Comunidad Autónoma porque "creemos firmemente que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha incidido en que la política fiscal de Page "es socialista y confiscatoria", lo que hace que los ciudadanos, las empresas o los autónomos "paguen muchos impuestos". Una política que ha contrapuesto con las medidas fiscales impulsadas por el Partido Popular en otras regiones, asegurando que están caracterizadas por las bajadas de impuestos y el crecimiento económico, mejorando el empleo y mejorando la recaudación.

Así, ha incidido en que reclamará la bajada del tramo autonómico de la Renta, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del impuesto de actos jurídicos documentados o del impuesto de transmisiones patrimoniales, así como de la eliminación de distintas tasas contables.