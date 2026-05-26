Núñez (PP): "La M70 es una gran oportunidad que solo se va a producir si hay un gobierno del PP"

Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este martes el impulso al proyecto de M70, una circunvalación a Madrid que llegue a territorios castellanomanchegos, asegurando que "es una gran oportunidad", aunque la ha condicionado a la existencia de un Ejecutivo con el Partido Popular al frente.

Durante un desayuno informativo de La Razón celebrado en Madrid, Núñez ha apuntado que el proyecto de circunvalación que uniría Ávila, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Segovia se traduciría en grandes oportunidades para Castilla-La Mancha, al absorber el crecimiento de la Comunidad de Madrid.

"Yo voy a apoyar sin ningún tipo de dudas para que podamos tener nuevos espacios de entrada a ese gran conglomerado que será la M70 desde el punto de vista internacional y nacional", ha señalado el líder del PP castellanomanchego.

Para Núñez, el crecimiento de la Comunidad de Madrid supone una oportunidad clave para "convertir a Castilla-La Mancha en la locomotora del país", transformado a la región en "el socio estratégico de crecimiento de la Comunidad de Madrid".

En este sentido, ha apuntado que Madrid "necesita poder desarrollar suelo industrial, suelo urbano, suelo logístico, suelo para desarrollos energéticos, para poder generar energía y también suelo para grandes infraestructuras transformadoras del conjunto".

Sin embargo, el líder del Partido Popular en la región ha asegurado que el proyecto no se materializará con el Partido Socialista al frente, ya que este se dedica a "gobernar a la comunidad autónoma como si tuvieras un muro con respecto a los territorios".

Así, Núñez ha argumentado que el Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page detiene los proyectos ya que de consolidarse "tendría un descontrol desde el punto de vista demoscópico y electoral". "No puede permitirse el lujo de que haya una entrada masiva de ciudadanos por las buenas relaciones económicas", ha asegurado.

Además, ha apuntado que "en los últimos 11 años en los que el actual Gobierno dirige los destinos de Castilla-La Mancha no se ha llevado a cabo ni un solo kilómetro de autovía".

El presidente del PP en Castilla-La Mancha ha asegurado que el proyecto de M70 es "una pieza fundamental del programa de desarrollo de infraestructuras que vamos a emprender desde el Gobierno de Castilla-La Mancha".

Y, para ello, ha señalado la necesidad de "ser capaces de que haya una convergencia fiscal, una convergencia urbanística, una convergencia administrativa para que los crecimientos económicos que están llegando a la Comunidad de Madrid puedan desarrollarse con naturalidad".

EL GOYA A GARCÍA-PAGE

De otro lado, y tirando de ironía, el dirigente 'popular' ha asegurado que "si hubiera unos Goya de la política" se lo llevaría Emiliano García-Page. Estas palabras le han llevado a poner "algunos ejemplos" para demostrar que el presidente castellanomanchego "dice una cosa y hace la contraria".

De este modo, se ha remontado a las primarias entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, donde, según el presidente del PP en Castilla-La Mancha, "García-Page dijo, y está publicado, que si Susana Díaz no ganaba las primarias" dejaría la política.

Además, ha apuntado Núñez, en campaña electoral del año 2015 García-Page dijo que "jamás" gobernaría con Podemos. Tras los resultados electorales, ha afeado, "en una cena se apañó el gobierno de Page con Podemos y nombró al secretario general de Podemos vicepresidente de Castilla-La Mancha".

Igualmente, ha cargado contra Page por decir que está en contra de la amnistía y luego "sus diputados en el Congreso votan la amnistía". Ha sido en este punto donde ha recordado que el número dos del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, es diputado nacional. "Es mentira que Emiliano García-Page no controle los diputados" nacionales castellanomanchego.

DESGASTE DE LA MARCA PSOE

De otro lado, el presidente del PP ha advertido de que el "desgaste" de la marca PSOE es "absoluto". "Está absolutamente por los suelos y cada mes que pasa, los datos demoscópicos demuestran que está mucho peor".

Según ha apuntado, "hay un denominador común en la ciudadanía" y es que "todos estamos de acuerdo en que el Partido Socialista hoy no puede seguir gobernando ninguna institución". A juicio de Núñez, el PSOE debe de pasar a la oposición para que se produzca un "proceso de sanación o de regeneración democrática".

Núñez opina que "España necesita, por salud democrática, pero también por eficiencia económica, pasar página del socialismo, pasar página de esta nefasta gestión y volver a poner en el centro a las personas, a quien genera economía, a quien genera actividad y a quien puede dar alegrías al país".