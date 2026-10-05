Núñez pregunta a Page para quién pedirá el voto: "Si pide el voto para el PSOE lo estará haciendo para Sánchez"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, "para quién va a pedir el voto" el 29 de noviembre, tras haberse convocado elecciones generales, asegurando que si pide el voto para el PSOE lo estará pidiendo para Pedro Sánchez.

"¿Para quién van a pedir el voto? ¿Para el PP o para el PSOE? Lo digo porque el candidato del PSOE es Sánchez y los que pidan el voto para el PSOE están pidiendo el voto para Pedro Sánchez", ha afirmado Núñez en rueda de prensa.

Tras oír a "muchas voces de dirigentes socialistas castellanomanchegos muy destacados pidiendo elecciones", les ha preguntado nuevamente para quién van a pedir el voto y para quien van trabajar de aquí al 29 de noviembre: "¿Para el Partido Socialista o para España?".

Así, a García-Page y a los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha les ha avisado de que el 29 de noviembre los ciudadanos van a juzgar que si trabajan para "el PSOE, no estarán trabajando para España".

"LISTO PARA GOBERNAR"

El presidente del PP en la región se ha mostrado listo para gobernar. "Estamos listos para gobernar tanto el presidente de Feijóo en España como yo en Castilla-La Mancha".

Poniéndose "las gafas de castellanomanchego", se ha mostrado seguro de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegará a la Moncloa, dando por hecho de que "hay una idea generalizada de que lo mejor que le puede pasar a Castilla-La Mancha es que haya un cambio de gobierno".

En este punto, ha augurado que los ciudadanos comprobarán "los próximos meses cómo a España y a Castilla-La Mancha le sienta muy bien un gobierno del Partido Popular y del presidente Alberto Núñez Feijóo", lo que animará "con total seguridad a los castellanosmanchegos a tener todavía la decisión más firme de votar al Partido Popular en mayo".

"Van a querer que en Castilla-La Mancha también haya un gobierno como el que ya ven en los ayuntamientos, como el que ya ven en las comunidades autónomas vecinas o como el del presidente Feijóo".

Con todo, ha calificado de "gran noticia" que termine la etapa de "un gobierno inviable, cercado permanentemente por la corrupción, un gobierno que no ha estado a la altura y que no ha resuelto ni uno solo de los problemas que tenían los españoles".

"Pedro Sánchez y el PSOE se han dedicado a dividir, a enfrentar, a levantar muros, a polarizar, pero no a resolver problemas de los españoles. Y por fin se abre la ventana del cambio. Por fin los españoles, de manera libre, van a elegir su futuro".

"SIEMPRE DE ACUERDO CON AYUSO"

Preguntado por las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido este lunes a los españoles que no voten por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre, aludiendo a las posibles "adulteraciones" que se puedan producir, Paco Núñez ha asegurado que "siempre está de acuerdo con Ayuso".

Además, sobre si ya se barajan nombres para elaborar las listas del PP de Castilla-La Mancha al Congreso de los Diputados, ha señalado que no se ha planteado este extremo en la mañana de este lunes.

"Es un asunto que llegará, los plazos están fijados por la propia normativa electoral. Lo que menos me preocupa a mí en este momento, como presidente autonómico es quién ocupa un puesto en el Congreso o en el Senado, porque lo que me preocupa es que España tenga un cambio", ha rematado.

MARTÍN-BURO: "ESTAMOS PREPARADO"

De su lado, el presidente provincial del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro se ha felicitado por el hecho del anuncio de elecciones para finales de noviembre, ya que es el momento de que una sociedad "muy por encima del sanchismo" derroque al Gobierno.

Tras bromear con el hecho de que Pedro Sánchez ha "contraprogramado" esta convocatoria de prensa con el adelanto electoral, ha dicho que llamar a las urnas "solo se razona en la cabeza de un presidente que se cree una supuesta ventana de oportunidad".

"La soberanía volverá a su legítimo lugar. El futuro está en manos de todos los españoles que el 29 de noviembre demostrará que es una inmensa mayoría social que reivindica honestidad, credibilidad y el respeto a nuestras instituciones", ha dicho.

Ahora toca "demostrar que repugna la corrupción y que indigna el pisoteo de las instituciones" por parte de unos gobernantes "sin dignidad ni pudor".

Asegura el líder 'popular' que están "preparados" para afrontar la campaña electoral gracias a un partido "estructurado, dinámico y en pleno funcionamiento".

El PP provincial, defiende, "está más activo, más próximo al territorio y con estrategia clara" desde que asumió el mando". Ahora, y aunque Cuenca "tiene problemas", ha preferido exaltar el "potencial, patrimonio y recursos naturales" del territorio.

Ahora, el planteamiento del PP es "apoyar cada proyecto que sea bueno para Cuenca, exigiendo rigor, financiación y cumplimiento".

"Estamos preparados para las próximas elecciones, para gobernar y para ofrecer a España y a Cuenca la estabilidad y el impulso que necesita", ha apuntado.

En este punto, el PP reunirá esta misma tarde a su Comité Electoral para diseñar la campaña electoral, con una alineación "liderada por Alberto Núñez Feijóo".