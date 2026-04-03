Núñez promete recompensar económicamente actividades de interés turístico en caso de ser presidente de C-LM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presenciado la procesión Camino del Calvario. - PP

CUENCA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su compromiso de poner en marcha, "desde el Gobierno regional a partir del próximo año", un programa para poder compensar económicamente a las actividades turísticas que cuenten con una declaración de interés turístico, ya sea regional, nacional o internacional.

Desde Cuenca, donde ha presenciado la procesión Camino del Calvario, ha explicado que el objetivo de dicho apoyo es que, cuando un conjunto de vecinos, agrupados, logren ese reconocimiento, no quede solo en un valor administrativo, ni en un orgullo, que también "tenga premio económico".

"Es un alegato desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar nuestro turismo, conseguir más pernoctaciones o mejorar la promoción de la región", ha confirmado Núñez.

Según informa el partido, ha insistido en la importancia de apoyar a esas actividades festivas o culturales que son "eje vertebrador" de la economía de nuestra tierra.

CUENCA BRILLA CON LUZ PROPIA EN SEMANA SANTA

En otro orden de cosas, Núñez se ha referido a la ciudad de Cuenca, "que brilla con luz propia" en Semana Santa y que demuestra por qué cuenta con esa declaración de Interés Turístico Internacional, ya que es "icónica y referente" para toda Castilla-La Mancha, y un ejemplo "de lo mucho y bien que se hacen en la región y de lo mucho y bien que se hace en la ciudad de Cuenca".

Núñez ha felicitado a todos aquellos que hacen posible que la Semana Santa esté en la calle "con ese brillo y con esa alegría". Por ello, ha aprovechado para poner sobre la mesa el valor turístico que tiene la Semana Santa de Castilla-La Mancha en todos los puntos de la región.