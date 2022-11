Núñez reivindica la política "cerca de la gente" en el homenaje de Almansa a su etapa como alcalde

ALBACETE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que no concibe un Gobierno "que no esté cerca de la gente" y en el que el tejido asociativo "no participe en el día a día de la acción política", algo que ya hizo como alcalde de Almansa y que quiere realizar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así lo ha indicado Núñez antes de ser homenajeado en Almansa (Albacete) por su etapa como alcalde en un acto organizado por el Ayuntamiento de la localidad y que ha estado presidido por el alcalde Javier Sánchez Roselló.

El presidente regional del PP ha destacado que tuvo la inmensa fortuna de trabajar por Almansa como concejal y como alcalde y lo pudo hacer de la forma en la que cree que hay que hacer política, ha informado el PP en nota de prensa.

"Nos planteamos un modelo de ciudad, no gestionamos un presupuesto, sino que gestionamos la ciudad, buscando dinero de Europa y fondos del Ministerio, de la Junta y de la Diputación", pero "no solo para el Ayuntamiento, sino para ayudar a los colectivos, a los empresarios y a las familias de la ciudad para buscar solución a sus problemas".

Núñez ha recordado que todo este trabajo lo hizo junto a su equipo y "de la mano de la sociedad civil", ya que los colectivos y las asociaciones "son las que nos ayudaban a hacer ciudad, a marcar el camino y a construir una Almansa de futuro".

"Y este modelo es el que quiero desarrollar en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Siempre es un motivo de ilusión que te rindan homenaje en tu ciudad y, encima, de forma tan simbólica", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que gestionar los intereses de tu pueblo "es lo más bonito que te puede pasar" y, aunque aspira a otras responsabilidades públicas, haber sido alcalde de la ciudad "es lo más bonito" que le ha pasado "desde el punto de vista político".

Por último, ha mostrado su agradecimiento al actual alcalde, Javier Sánchez Roselló, por su gran trabajo desde la continuidad y mejorando la gestión. "Es un orgullo ser de Almansa", ha concluido.