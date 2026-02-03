Núñez tacha de "insuficiente" el plan de vivienda de Page y exige reformar la Ley del Suelo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha replicado este martes al secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, tras el reto lanzado a los alcaldes del PP para que bajen impuestos en materia de vivienda, imitando las decisiones fiscales anunciadas por el presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Núñez ha calificado de "claramente insuficiente" el paquete de medidas que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy y ha defendido la necesidad de abordar reformas estructurales como la modificación de la Ley del Suelo y de la normativa urbanística.

Durante una comparecencia en la Plaza Mayor de Guadalajara junto a la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, Núñez ha asegurado que las iniciativas del Ejecutivo regional apenas tendrán impacto real y podrían beneficiar, según sus estimaciones, a entre 10.000 y 12.000 personas en toda la comunidad.

A su juicio, se trata de un conjunto de medidas "desordenadas y con mucha menos ambición" que la propuesta integral que el PP presentó hace un año en las Cortes regionales y que fue rechazada por el PSOE.

El líder regional del PP ha acusado al Gobierno de Page de no haber impulsado en once años ninguna reforma de las leyes básicas que condicionan el acceso a la vivienda. "Nunca se ha hablado de modificar la Ley del Suelo, la ley de urbanismo o la normativa medioambiental, y eso obliga a los ayuntamientos que quieren generar suelo y vivienda a hacerlo con legislación del siglo pasado", ha afirmado Núñez, denunciando además los retrasos de hasta una década en la aprobación o modificación de los planes de ordenación municipal.

En ese contexto, ha puesto como ejemplo la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP, que ha impulsado desde 2023 un total de 559 viviendas: 156 en régimen de alquiler asequible y 403 de protección oficial, gracias a la cesión de parcelas municipales y a recursos propios.

Así, según los datos municipales, el 34% de las viviendas que se construyen actualmente en la ciudad están sometidas a algún tipo de protección, lo que equivale a una de cada tres.

Núñez también ha cargado contra el Gobierno de España por el incumplimiento de los anuncios de construcción masiva de vivienda pública, recordando que de las 180.000 viviendas prometidas no se ha ejecutado ninguna.

En este punto, ha criticado igualmente a Sergio Gutiérrez por su papel como diputado nacional y por haber respaldado, según ha señalado, una Ley de Vivienda que "protege a los okupas frente a los propietarios", al tiempo que reclamaba una rebaja fiscal ambiciosa y mayor seguridad jurídica como pilares de una política de vivienda eficaz.