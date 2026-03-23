El obispo de Sigüenza-Guadalajara anima a marcar la X en la renta por su "gran impacto social"

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz, ha animado a los contribuyentes a marcar la casilla 105 de la Iglesia en la declaración de la Renta, destacando que este gesto "no supone ningún coste económico" pero tiene "un gran impacto social".

Así lo ha señalado durante la presentación de la campaña 'Línea 105 XTantos', celebrada en la Casa Nazaret de Guadalajara, en la que ha estado acompañado por el vicario general, Agustín Bugeda, y el ecónomo diocesano, Carlos Izquierdo.

Ruiz ha insistido en el mensaje central de la campaña: "Ni te retienen más ni te devuelven menos", subrayando que marcar la X "tiene una gran resonancia y un gran impacto social" en la provincia.

Según los datos aportados por la diócesis, en la campaña anterior 55.439 declaraciones marcaron la casilla de la Iglesia, lo que supone aproximadamente un tercio del total, con una recaudación de más de 2,3 millones de euros.

El ecónomo diocesano ha detallado que esta cifra supone un incremento de más de 256.000 euros respecto al año anterior, así como cerca de 1.000 nuevas declaraciones, lo que confirma una evolución al alza. En términos comparativos, la diócesis mantiene un nivel de participación significativo y Castilla-La Mancha se sitúa entre las regiones con mayor porcentaje de asignación tributaria a la Iglesia.

El obispo ha señalado además que "de cada euro que se recibe a través de la Agencia Tributaria se generan tres o cuatro veces más" en actividad social, destacando la labor de acompañamiento, inserción y atención a personas vulnerables.

La campaña de la renta se desarrollará hasta el 30 de junio y contará con acciones informativas dirigidas especialmente a gestores y asesores fiscales para fomentar el conocimiento de esta casilla entre los contribuyentes.