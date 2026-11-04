Obispo de Sigüenza-Guadalajara pide oración por las víctimas de Urda y agradece la respuesta de voluntarios y vecinos

El obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz, ha pedido oración por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), por la recuperación física y psicológica de los heridos y por el consuelo de sus familiares, al tiempo que ha agradecido la respuesta solidaria de los vecinos, voluntarios y servicios públicos que participaron en las labores de auxilio y atención a los afectados.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada este miércoles en Guadalajara, el prelado ha expresado su cercanía con las familias de los fallecidos y ha destacado las numerosas muestras de generosidad que se produjeron desde los primeros momentos de la emergencia, con personas que abrieron sus casas y sus corazones para ayudar a los damnificados.

Entre ellas, ha mencionado al farmacéutico de Urda y a los numerosos voluntarios que acudieron a prestar ayuda, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los trabajadores de los servicios públicos que se volcaron en la atención a los afectados, incluso más allá de sus horarios habituales.

"En los momentos en los que hay tragedias, urgencias, emergencias, dolor, sufrimiento, en esos momentos salta también lo mejor de la humanidad", ha señalado Ruiz, quien ha resumido su mensaje en tres conceptos: "Oración, reconocimiento y gratitud".

El obispo ha advertido también de las consecuencias emocionales que puede dejar el accidente en quienes participaron en las tareas de ayuda, al recordar que algunos voluntarios presenciaron escenas que "les van a quedar grabadas en el corazón" y que pueden requerir acompañamiento psicológico.

Asimismo, ha apelado a la solidaridad y la empatía de la sociedad para afrontar las consecuencias de la tragedia y ha defendido la necesidad de que cada persona, desde su responsabilidad, contribuya a acompañar a quienes sufren.

En el ámbito diocesano, Julián Ruiz ha recordado especialmente a dos de los fallecidos vinculados a Sigüenza-Guadalajara: Raúl, un periodista que viajaba hacia Sevilla, y Eleuterio, cuyo hijo estudia en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros. También ha aludido al deportista fallecido vinculado a la diócesis de Toledo.

"Les ponemos nombre, apellidos, circunstancias, biografía, porque son de los nuestros y los sentimos como propios", ha manifestado.

Por último, el prelado ha señalado que el arzobispo de Toledo ha convocado una celebración eucarística en memoria de todas las víctimas, en la que están llamadas a participar las cinco diócesis de la provincia eclesiástica: Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Sigüenza-Guadalajara y Toledo. La fecha prevista será el próximo 12 de este mes, y contará con la presencia de Julián Ruiz.