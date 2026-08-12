Las obras de ampliación y reforma del Hospital Mancha Centro se adjudicarán a principios de septiembre

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su visita al nuevo aula de simulación de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan. - JCCM

CIUDAD REAL 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudicará durante los primeros días del próximo mes de septiembre las obras de ampliación y reforma del Hospital General Universitario Mancha Centro, de Alcázar de San Juan, un proyecto estratégico que movilizará una inversión de 67,9 millones de euros y permitirá iniciar este otoño la mayor transformación del hospital desde su puesta en funcionamiento.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su visita al nuevo aula de simulación de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde ha destacado que este proyecto constituye uno de los mayores esfuerzos inversores que está realizando el Ejecutivo autonómico para seguir modernizando la red de hospitales públicos de Castilla-La Mancha y adaptar sus infraestructuras al crecimiento de la actividad asistencial y a las necesidades presentes y futuras de la población.

Tal y como ha explicado el consejero, la mesa de contratación formuló el pasado 3 de agosto la propuesta de adjudicación de las obras a la empresa FCC Construcción S.A., que actualmente está completando la documentación previa a la adjudicación del contrato.

Una vez finalizado este trámite, la adjudicación está prevista para los primeros días del mes de septiembre. Posteriormente se procederá a la formalización del contrato y, tras la firma del acta de comprobación del replanteo, las obras podrán comenzar previsiblemente a finales del próximo mes de octubre, con un plazo de ejecución de 35 meses.

La actuación permitirá culminar uno de los proyectos de modernización hospitalaria más importantes de Castilla-La Mancha. El Hospital Mancha Centro ampliará y renovará sus instalaciones mediante una intervención sobre más de 24.500 metros cuadrados que incorporará nuevos espacios asistenciales y permitirá reorganizar los circuitos internos para hacerlos más funcionales y eficientes.

Asimismo, reforzará la capacidad diagnóstica, quirúrgica, ambulatoria, docente e investigadora del centro. Tras la finalización de las obras, el complejo hospitalario alcanzará una superficie construida superior a 87.500 metros cuadrados y dispondrá de 345 camas.

NUEVA RESONANCIA MAGNÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La transformación del Hospital Mancha Centro irá acompañada de una importante renovación tecnológica. Así, el consejero ha avanzado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está ultimando la adjudicación del contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de una nueva resonancia magnética de última generación destinada al hospital alcazareño, dentro de una actuación conjunta con el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Esta actuación supone una inversión superior a 3,09 millones de euros y permitirá incorporar un equipo con mayores prestaciones diagnósticas, mejorar la calidad de las exploraciones y reforzar la capacidad de respuesta del Servicio de Radiodiagnóstico, ofreciendo a los pacientes una tecnología más avanzada y precisa.

El consejero ha destacado que estas actuaciones forman parte del proceso de mejora continua que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando en el Área Integrada de Alcázar de San Juan, donde durante este año se están ejecutando nuevas inversiones destinadas tanto a modernizar las infraestructuras sanitarias como a renovar el equipamiento clínico.

Así, en el Hospital Mancha Centro se están remodelando las plantas de hospitalización de Pediatría y Medicina Interna para mejorar la confortabilidad de pacientes y profesionales mediante la renovación de cabeceros, iluminación, salas de medicación, duchas y sistemas de llamada paciente-enfermera.

En Atención Primaria se están renovando los sistemas de climatización de los centros de salud de Quintanar de la Orden, Campo de Criptana, Villafranca de los Caballeros, Madridejos y Villacañas, además de instalar nuevas puertas automáticas en este último centro.

A estas actuaciones se suman nuevas inversiones actualmente en tramitación para renovar equipamiento de alta tecnología, entre ellas la sustitución del sistema de monitorización de la UCI polivalente, una nueva sala de radiología intervencionista para el Servicio de Digestivo y la incorporación de un monitor de función cerebral para la UCI Pediátrica.

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PARA SEGUIR MEJORANDO LA ASISTENCIA

El Aula de Simulación Clínica de Atención Primaria de Alcázar de San Juan es uno de los siete nodos territoriales de la red regional de simulación clínica que el Gobierno de Castilla-La Mancha está implantando a través del proyecto SimulaAP, una iniciativa dotada con una inversión de 1,2 millones de euros para incorporar de forma progresiva esta metodología innovadora a la formación de los profesionales de Atención Primaria.

Se trata de una iniciativa poco habitual en el ámbito nacional con la que Castilla-La Mancha quiere extender a la Atención Primaria una metodología docente que ya ha demostrado su eficacia en el ámbito hospitalario para mejorar la preparación de los profesionales y la seguridad del paciente.

El Aula de Alcázar de San Juan, ubicada en el Centro de Salud Alcázar I, actuará como nodo de referencia para las gerencias de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Manzanares y Valdepeñas y comenzará su actividad docente este otoño. Forma parte de una red regional integrada por dos unidades de referencia y siete nodos territoriales que permitirá compartir conocimiento, experiencias y escenarios de simulación entre los profesionales de Atención Primaria de toda Castilla-La Mancha.

La simulación clínica reproduce situaciones asistenciales en un entorno seguro para entrenar procedimientos, habilidades comunicativas, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar ese aprendizaje a la práctica clínica. De este modo, los profesionales pueden adquirir experiencia, afrontar situaciones complejas y mejorar su capacidad de respuesta, contribuyendo a reforzar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria.

Además de potenciar las competencias técnicas y clínicas, SimulaAP impulsa un modelo de formación colaborativo basado en la creación de comunidades de aprendizaje, favoreciendo el intercambio de experiencias y recursos entre las distintas gerencias y promoviendo una formación homogénea y de alta calidad en toda la región.

El proyecto incorpora también una dimensión comunitaria, con el objetivo de extender progresivamente las actividades de simulación a pacientes, familias y cuidadores para favorecer una participación más activa en el cuidado de la salud.

Fernández Sanz ha destacado que "la innovación también consiste en ofrecer a nuestros profesionales las mejores herramientas para seguir aprendiendo. Cada decisión que se entrena antes de llegar al paciente es una oportunidad para ofrecer una asistencia más segura, más resolutiva y de mayor calidad".