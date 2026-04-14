Las obras para arreglar la estación de autobuses de Toledo empezarán "lo antes posible" y se prolongarán hasta 2027

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TOLEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras para arreglar la estación de autobuses de Toledo empezarán "lo antes posible", tendrán un presupuesto superior al millón de euros, y se desarrollarán en cuatro fases prolongándose hasta el año 2027, con la intención de que, tras la reforma, sea un espacio enfocado también al ocio y la restauración.

Así lo ha explicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en rueda de prensa este martes, después de que el Consejo de Gobierno haya dado el visto bueno al acuerdo entre el Ejecutivo regional, el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación para llevar a cabo esta remodelación, que se ratificará la semana que viene.

Las obras comenzarán "lo antes posible, respetando los tiempos y los procesos legalmente marcados que afectan al Ayuntamiento", ha afirmando Hernando, precisando se llevarán a cabo en cuatro fases, a desarrollar entre lo que queda de 2026 y el año 2027.

Desde el Gobierno regional plantean que "la parte más importante" de obra pudiera materializarse en este 2026, motivo por el cual dentro del convenio se establece una mayor partida para este año.

Hernando ha puntualizado que el Ayuntamiento de Toledo tendrá que elaborar un libro del mantenimiento y tendrá que especificar si se podrá mantener la actividad habitual de la estación una vez comiencen las obras, aspecto a "concretar" por parte del Consistorio en la redacción del proyecto y en todo el cronograma, ha afirmado el consejero.

REPARTO EQUITATIVO

La obra tendrá un presupuesto superior al millón de euros, con un reparto equitativo de las tres partes, asumiendo cada una de las administraciones un tercio del coste.

Las actuaciones comprenderán la reparación de las escaleras mecánicas y de los ascensores, poniendo solución a los problemas de filtraciones y drenaje de agua y la mejora de la climatización --aspecto que corresponde al Gobierno regional--, así como el arreglo de la cubierta y paredes, y actuar también en dársenas, en aseos y en zonas de espera.

El convenio recoge que el Ayuntamiento de Toledo será el encargado de redactar el proyecto, de sacar las obras a concurso público, de supervisar y controlar que los trabajos se hagan correctamente, mientras que el Gobierno regional y la Diputación aportarán la correspondiente financiación y participará en el seguimiento.

La primera fase se centra en la redacción del proyecto, una segunda fase, la de licitación y contratación de los trabajos por parte del Ayuntamiento, una tercera fase, que es la de ejecución de los trabajos y la última fase, que será la de finalización, recepción y liberación del crédito sobrante.

Tal y como ha recordado el consejero, el Ayuntamiento tiene que ejercer la concesión hasta el año 2061, puesto que "es quien gestiona y quien explota la estación en el día a día, independientemente de que la titularidad sea autonómica".

DESTINARLA A OCIO Y RESTAURACIÓN

"Vamos a poder conseguir una estación más segura, más moderna, más eficiente, un servicio digno para las personas que viajan y que usan la estación de Toledo en el día a día, en la ciudad y en su provincia".

El objetivo es alumbrar "una instalación preparada para las necesidades actuales y futuras, teniendo en el horizonte la idea de poder plantear una vida útil similar a la de localidades como Manzanares, Alcázar de San Juan o Tomelloso".

En estas localidades, con las últimas remodelaciones, han planteado edificios que se usan no solo para poder coger un autobús, sino que también sea un lugar destinado "a la restauración y al ocio", aportando vida al barrio y a la ciudadanía.

Se pone fin a una situación que se ha prolongado durante "demasiado tiempo", porque "no había ni siquiera una base de acuerdo sobre de quién era la responsabilidad", ha afirmado Hernando.

Se trata de un edificio de titularidad regional, pero la concesión corresponde al Ayuntamiento de Toledo desde finales de los años 80. "Lo que hacía completamente necesario que el Ayuntamiento también pusiera de su parte a la hora de asumir su responsabilidad en lo que tenía que ver con el arreglo y el mantenimiento de algunos elementos críticos como son las escaleras mecánicas, los ascensores, el evitar filtraciones, el evitar el que el edificio pudiera verse afectado por el transcurso, por el paso del tiempo y la climatología", ha afirmado Hernando.

La estación recoge más de 11.000 viajes a lo largo del año y se emiten más de 200.000 billetes al mes, de los cuales "una cuarta parte tiene que ver con el transporte que vincula a Toledo con la Comunidad de Madrid".

El documento ya se ha aprobado en Junta de Gobierno local, por parte del Ayuntamiento, y en Junta de Gobierno de la Diputación.