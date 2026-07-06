Las obras del centro social de la avenida de Venezuela en Guadalajara se desbloquean por fin y arrancarán este mes. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara iniciará a finales de julio las obras de rehabilitación integral del centro social de la avenida de Venezuela y a continuación el de Adoratrices-Defensores, una actuación que había permanecido paralizada durante casi un año tras el incumplimiento del contrato por parte de la anterior empresa adjudicataria y que, una vez licitada de nuevo, ya ha sido adjudicada a la empresa Serveo.

Así lo ha anunciado este lunes el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, acompañado por la concejal de Servicios Sociales, Eva Henche, durante una comparecencia celebrada en el Centro Social Venezuela, donde ha precisado que las actas de replanteo están previstas para los días 23 y 24 de julio, por lo que los trabajos comenzarán entre finales de este mes y los primeros días de agosto.

La rehabilitación de ambos edificios forma parte de un plan municipal de mejora de los centros sociales de la ciudad, con una inversión global cercana al millón de euros, que incluye también actuaciones en los centros de Casas del Rey y de la calle Cifuentes, algunas de ellas cofinanciadas con fondos europeos.

En el caso de Venezuela y Adoratrices, ambos proyectos se ejecutarán mediante un contrato conjunto por importe de unos 490.000 euros.

El calendario previsto contempla una ejecución de cuatro meses para el Centro Social Venezuela, que podría reabrir en noviembre, mientras que las obras de Adoratrices-Defensores comenzarán una vez concluyan las primeras para evitar el traslado simultáneo de los usuarios de ambos centros y se prolongarán durante seis meses, con finalización estimada en abril de 2027.

López Pomeda ha recordado que los trabajos ya habían sido adjudicados anteriormente, aunque tuvieron que suspenderse después de que la empresa responsable incumpliera el contrato, circunstancia que obligó al Ayuntamiento a resolver la adjudicación, actualizar tanto el proyecto técnico como el presupuesto --adaptándolo al incremento del coste de los materiales-- y convocar una nueva licitación.

El edil ha señalado que este proceso también ha permitido incorporar mejoras que no figuraban inicialmente en el proyecto.

UN CERRAMIENTO PERIMETRAL INCLUIDO

Entre ellas destaca la construcción de un cerramiento perimetral en el Centro Social Venezuela, una actuación que responde a los problemas de seguridad detectados en el entorno, donde se habían producido actos vandálicos y pernoctaciones.

Según ha explicado el responsable de Infraestructuras, el objetivo es evitar estos usos inadecuados y favorecer que las personas en situación de vulnerabilidad acudan a los recursos sociales municipales. El vallado combinará un pequeño muro con una verja metálica y mantendrá los tres accesos actuales al recinto.

La rehabilitación incluirá además actuaciones sobre la envolvente de los edificios para mejorar su eficiencia energética, la instalación de placas solares para autoconsumo, nuevos sistemas de control climático y una renovación estética que unificará la imagen de la red municipal de centros sociales mediante tonalidades blancas y grises. La única excepción será el edificio de Adoratrices-Defensores, que conservará su fachada de ladrillo visto para mantener la integración arquitectónica con su entorno.

EL AYUNTAMIENTO PIDE DISCULPAS A LOS VECINOS

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales ha pedido disculpas a los vecinos y, especialmente, a las personas mayores por el retraso acumulado durante el último año, recordando que los usuarios del Centro Social Venezuela han tenido que trasladar temporalmente sus actividades a otros espacios municipales, entre ellos el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, Bejanque, El Alamín y el propio centro de Adoratrices.

Henche ha recordado además que el plazo de inscripción para las actividades del próximo curso se abrirá el 3 de agosto.