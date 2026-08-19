Las obras de construcción de la nueva Oficina de Empleo y Centro de Formación de Cuenca alcanzaban en julio un 52%

La Viceconsejera De Empleo, Diálogo Social Y Seguridad Y Salud Laboral, Nuria Chust, Visita Las Obras. - JCCM

CUENCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción de la nueva Oficina de Empleo y Centro de Formación de Cuenca, cuya primera piedra se colocó el pasado mes de octubre, alcanzaban en julio un 52 por ciento de ejecución certificada.

La finalización de las instalaciones, que según informa el Ejecutivo regional se levantan en el barrio de Villa Román, está prevista a lo largo de este año.

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha visitado este proyecto, que supone una inversión de 2,7 millones de euros, de los que aproximadamente 578.000 euros son financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El centro se desarrolla sobre un solar de alrededor de 3.600 metros cuadrados y está concebido para atender aproximadamente a 6.000 personas al año, con una plantilla prevista de 26 profesionales.

Además, contará con unos 300 metros cuadrados destinados a atender las necesidades de formación de las empresas, facilitando una oferta formativa más adaptada a las demandas reales del tejido productivo de la provincia y, con ello, la cualificación y las oportunidades laborales tanto de las personas desempleadas como de los trabajadores ocupados.

La viceconsejera ha destacado que el nuevo centro dará servicio al conjunto de la provincia de Cuenca y permitirá completar la red regional, de manera que las cinco provincias de Castilla-La Mancha cuenten con un centro de formación de titularidad autonómica.