Ocho películas componen el nuevo ciclo del Cineclub de Toledo bajo el nombre 'Miradas íntimas, heridas compartidas'

El Cineclub Municipal de Toledo presenta su nuevo ciclo 'Miradas íntimas, heridas compartidas'. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura, Ana Pérez ha presentado este miércoles el nuevo ciclo del Cineclub Municipal para los meses de abril y mayo bajo el título 'Miradas íntimas, heridas compartidas', un ciclo que reúne ocho películas que exploran la dimensión más personas del ser humano a través de títulos internacionales.

En este sentido, la concejal ha destacado que esta iniciativa cultural está "muy consolidada y se ha convertido en una de las actividades con más de 45 años en la ciudad, una trayectoria muy bien acogida por los toledanos desde su inicio".

De hecho, ha señalado que cada semana "son casi mil personas las que acuden a las proyecciones, lo que demuestra la fidelidad del público y el éxito continuado de esta propuesta".

Pérez ha recordado que el ciclo mantiene su estructura habitual con cuatro proyecciones semanales en distintos espacios de la ciudad; los lunes en el auditorio de Unicaja, los martes en el Teatro de Rojas, con dos sesiones; y los miércoles en la sala Thalía, lo que permite "acercar la cultura a diferentes barrios y facilitar el acceso a todos los ciudadanos".

Asimismo, ha destacado la recuperación del auditorio de Unicaja, cerrado durante los últimos años, "es una sala cómoda, amplia y con gran capacidad, lo que mejora notablemente la experiencia del público". La concejal también ha agradecido el trabajo del equipo del Cineclub, encabezado por su director, Gabriel Castaño, reconociendo "la importante labor de acompañamiento, presentación y diálogo con los espectadores tras cada proyección".

Por su parte, el director del Cineclub ha mostrado su satisfacción por la acogida del público. "Estamos muy contentos con la respuesta, no solo por la fidelidad del espectador habitual, sino porque cada vez se incorpora gente más joven, lo que garantiza la continuidad del proyecto".

Castaño ha subrayado la singularidad del Cineclub toledano dentro del panorama nacional. "Cuando compartimos estas cifras fuera, sorprende que una ciudad como Toledo mantenga una programación estable los lunes, martes y miércoles con este nivel de asistencia".

El nuevo ciclo, compuesto por ocho títulos, con posibilidad de una novena propuesta en el mes de junio en colaboración con el Festival CIBRA, ha sido diseñado "con mucho cariño", combinando cine de autor, propuestas internacionales y temáticas sociales con historias que también buscan "emocionar y, en la medida de lo posible, sacar una sonrisa al espectador", ha señalado su director.

"El cine ha cambiado mucho en los últimos años, pero hemos sabido adaptarnos y mantenernos en contacto con distribuidoras para traer películas muy cercanas a su estreno, e incluso algunas que no llegan al circuito comercial", ha explicado.

Además, ha incidido en el carácter complementario del Cineclub respecto a las salas comerciales, "el Cineclub es un servicio público accesible, con entradas a 3 euros, y que ofrece una experiencia diferente, basada no solo en la proyección, sino también en el encuentro, el debate y la reflexión colectiva".

Castaño también ha agradecido el apoyo institucional, tanto del Ayuntamiento, como de la Diputación Provincial y la Universidad de Castilla-La Mancha para la recuperación del auditorio de Unicaja, que ha permitido ampliar significativamente el aforo y mejorar la accesibilidad, evitando situaciones de saturación en la venta de entradas.

La programación incluye títulos de diferentes países y estilos, manteniendo como hilo conductor la exploración de la intimidad de los personajes, "seleccionamos primero las mejores películas disponibles y, a partir de ahí, construimos el sentido del ciclo", ha explicado.

Finalmente, tanto la concejal como el director han coincidido en destacar el valor cultural y social del Cineclub como una de las propuestas más consolidadas de la ciudad, así como en agradecer a los impulsores originales del proyecto su legado.

Las entradas estarán disponibles en los puntos habituales de venta, y a través de la web www.cineclubtoledo.com quince días antes de la proyección.