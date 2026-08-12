La Oficina de Proyectos Europeos captado más de 3,2 millones de euros para 28 proyectos el último año

Actividad de la Oficina de Proyectos Europeos de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha realizado un balance sobre la actividad de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) en el último año, en el que ha aumentado notablemente su actividad tras ampliar la cartera de servicios para adaptarse a las necesidades del tejido asociativo y empresarial de Castilla-La Mancha.

Los datos más destacados son la captación de más de 3,2 millones de euros para el desarrollo de 28 proyectos innovadores; la realización de 18 actividades formativas o la ampliación de socios extranjeros fiables. También han aumentado las solicitudes de información y las reuniones con empresas y asociaciones que han convertido este servicio de intermediación con la Unión Europea en referente regional, ha informado la Junta en nota de prensa.

"En tan solo un año desde la creación de la OPE, en abril de 2025, los objetivos del Gobierno Regional y de la Vicepresidencia Segunda, de la que depende este servicio, se están cumpliendo de manera notable", ha destacado la directora general de Asuntos Europeos, destacando que una de las principales finalidades con las que se creó era ampliar la captación de fondos europeos para las asociaciones y empresas de la región.

En este sentido, de las 50 propuestas de proyecto presentadas en este tiempo, han sido seleccionadas para financiación un total de 28, con un montante de más de 3,2 millones de euros de financiación directa de la Unión Europea.

"A medida que se va conociendo la OPE, son las propias asociaciones y empresas las que nos solicitan información o reuniones presenciales para que les asesoremos a la hora de plantear sus propuestas de proyecto ante la UE. Las reuniones han aumentado de manera exponencial, pasando de apenas 12 a finales de 2024, a las más de 50 que se han mantenido en el último año. Este es un dato muy significativo, porque indica que el servicio que se está ofreciendo les resulta útil y que la OPE se está convirtiendo ya en un referente", ha valorado Rodrigo.

La directora general de Asuntos Europeos ha añadido que "este es el resultado, entre otras cosas, de la labor de formación y asesoramiento que ofrece la OPE a las diferentes entidades, con el fin de capacitarlas para la elaboración de proyectos susceptibles de obtener este tipo de financiación. Un total de 18 actividades formativas que se han impartido en todas las provincias de Castilla-La Mancha y que han contado con una amplia respuesta por parte del tejido asociativo, del funcionariado y de las empresas".

Una formación que volverá a impartirse los próximos meses de octubre y noviembre, con el fin de formar a más de un centenar de empleados públicos en proyectos europeos, 20 por provincia, en colaboración con la Escuela de Administración Regional.

A esto hay que sumar, como ha explicado Rodrigo, la ampliación de la cartera de servicios de la oficina, adaptándose a la realidad regional. Servicios que van desde la captación de fondos europeos, el asesoramiento e intermediación y la formación, hasta la creación de una plataforma de proyectos y de redes para el trabajo colaborativo.

Además, en la actualidad la OPE cuenta con una base de datos de socios extranjeros fiables que reúne a 25 entidades, mientras que a finales de 2024 tan solo se contaba con cuatro.

"El balance que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha realizamos del funcionamiento de la OPE no puede ser más positivo y nuestra intención es seguir trabajando en esta línea, seguir apoyando a las empresas y asociaciones de nuestra región y abrirles nuevas vías de financiación para sus proyectos, a través de la Unión Europea, que finalmente revierten no solo en su actividad sino también en el desarrollo de nuestra región".