'La ofrenda', mural que el especialista en arte urbano Dreps ha regalado a la localidad de Ugena

TOLEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dreps, el artista estadounidense especializado en arte urbano que ha creado murales inspiradores en lugares como Miami, Tenerife o Puerto Rico, ha donado su arte al pueblo de Ugena (Toledo).

Durante el mes de noviembre, el artista estadounidense se ha encargado de rehabilitar un torreón a través de su pintura con el objetivo de crear un espacio público de reunión para los vecinos del pueblo.

El proyecto, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento y del alcalde, Félix Gallego, se inaugurará a comienzos de 2023. El Ayuntamiento lo completará y creará un parque para la comunidad instalando zonas ajardinadas, iluminación y bancos.

'La ofrenda', que es como Dreps ha titulado esta obra de arte que representa una niña ofreciendo una rama de olivo como símbolo universal que comunica un mensaje de paz, amor y comprensión mutua.

"Valores de los que nunca hay suficientes en este mundo", ha defendido el artista.

"La rama de olivo se usaba como una ofrenda de paz a enemigos y simboliza prosperidad, fecundidad, perpetuidad y abundancia. Al igual que este parque pretende ser un símbolo de comunidad, unión y amor para todos los que lo visiten y los vecinos de Ugena".

"Pintar este mural en un torreón con el objetivo de crear un parque con un mensaje positivo para la comunidad y para el pueblo de Ugena ha sido apasionante. He tenido la oportunidad de conocer la hospitalidad de los vecinos que me han acogido con los brazos abiertos, me han acompañado en los días de trabajo y me han apoyado en todo momento", ha indicado.

Este torreón con la obra 'La ofrenda' es el primer trabajo de Dreps en Ugena, pero puede no ser el último ya que, gracias a la buena acogida de los vecinos y del Ayuntamiento, está valorando una nueva obra con un mural en la piscina municipal antes de acoger competiciones de primer nivel.