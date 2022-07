Olmeda de Cobeta desconvocará la manifestación para el arreglo de la CM-2120 si la Junta les comunica el inicio de obras

GUADALAJARA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pequeño municipio de Olmeda de Cobeta (Guadalajara), situado en el enclave del Alto Tajo, ha decidido mantener, de momento, la manifestación convocada para el próximo 13 de agosto para luchar contra la 'España vaciada', mientras que desde la Delegación de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no le comuniquen "de forma oficial" el arreglo "inminente" de la carretera CM-2120, entre su término municipal y Buenafuente del Sistal, y el inicio de las obras.

El alcalde de Olmeda de Cobeta, Juan Antonio Calvo, ha salido así al paso de las últimas manifestaciones realizadas por el delegado de Fomento de la Junta en Guadalajara, Teodoro Baldominos, en las que, en declaraciones a algunos medios, confirmaba el arreglo "inminente" del tramo reclamado desde esta localidad situada en el Alto Tajo, y al que ha recriminado que asegurara que tanto él como su concejala de Urbanismo, Belén Sanz, estaban informados de ello.

Calvo, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que él no tiene constancia de que esta intervención y se ha mostrado especialmente indignado con las manifestaciones de Baldominos en las que dejaba entrever que lo que quería él era "rentabilizar políticamente" este asunto con la manifestación.

En este sentido, Calvo ha manifestado que su intención "no es echar más leña al fuego" y que lo único que le interesa a la Corporación es que las obras arranquen ya.

"No entendemos la expresión 'rentabilizarlo políticamente', y le pedimos que se retracte de sus palabras. Somos conscientes de las necesidades de otras zonas y de que los recursos son limitados, por eso hemos sido pacientes y comprensivos durante todo este tiempo. No entendemos sus ataques a esta Corporación", ha afirmado el alcalde en un comunicado remitido a los medios, en el que adjunta la carta dirigida al delegado el pasado mes de marzo y la respuesta de este, en la que no se concreta aún nada de una futura actuación en esta vía.

En todo caso, el regidor de Olmeda de Cobeta ha asegurado a Europa Press que "si hay un compromiso serio y se nos comunica de manera oficial que se va a arreglar de forma inminente este tramo, se desconvocará la manifestación, pero quiero compromiso formal".

Según Calvo, esta vía es muy utilizada no solo por los vecinos sino por el turismo que acude a la zona. Su intención es invitar también al presidente de la Diputación, José Luis Vega, a que se sume a la movilización en su condición de "alcalde de alcaldes", ha añadido tras insistir en que él no tenía constancia de tal intervención y de asegurar que, de acuerdo a la documentación con la que cuentan, el arreglo de esta vía "no estaba previsto para este ejercicio".

Incluso ha ido algo más lejos y ha abundado que tampoco en la reunión del Parque Natural del Alto Tajo se habló "nada concreto y con rotundidad" sobre ello pues "si hubiera sido así esta manifestación no se hubiese convocado".

Aunque es su municipio el que ha convocado la movilización, ha apuntado que se sumarán otras muchas pequeñas localidades de la zona entre las que ha mencionado Torremocha del Pinar, Anquela del Ducado, Aragoncillo, Cobeta y Huertahernando, entre otras.

Por último, ha recriminado al delegado de Fomento su falta de información, y aunque la manifestación está autorizada, espera que se pare. "Es lo que queremos todos", ha subrayado.