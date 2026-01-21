La orden que regula ayudas a climatización en centros escolares de C-LM incluye mejoras para llegar a más ayuntamientos

La portavoz regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La orden de bases que regula las ayudas a la climatización de los centros escolares de carácter público de Castilla-La Mancha se ha modificado para introducir mejoras que permitan "llegar a más ayuntamientos".

Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha dado cuenta de la aprobación de la modificación de dicha orden por parte del Consejo de Gobierno de esta semana y de la aprobación de la tercera convocatoria de la misma, dotada inicialmente con 16,6 millones de euros.

Padilla ha detallado que entre las mejoras introducidas figura la ampliación de plazos en la ejecución de los proyectos, que ahora se podrán ejecutar hasta septiembre del año 2027. También se flexibilizarán los plazos en "situaciones excepcionales", y se ofrecerá la posibilidad de iniciar las actuaciones si la documentación está aceptada, sin necesidad de esperar a que se termine la convocatoria, como ocurría hasta el momento.

De la misma forma, se reforzará la asistencia técnica a las delegaciones provinciales para que sea "más cercana y más ágil para poder ejecutar de mejor manera estos proyectos".

Más de cien centros educativos se han beneficiado ya de estas ayudas y con la tercera convocatoria el Gobierno regional pretende ampliar ese número.