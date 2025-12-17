Los órganos judiciales de C-LM ingresaron 55.207 asuntos en el tercer trimestre del año, un 12,8% menos

Archivo - Audiencia Provincial - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actividad de los órganos judiciales en Castilla-la Mancha experimentó durante el tercer trimestre del año una disminución en el ingreso de procedimientos. El número total de asuntos ingresados, 55.207, fue un 12,8 por ciento inferior al del tercer trimestre de 2024 y en lo que respecta al número de asuntos resueltos, 52.299, descendió un 3,9 %.

El número de asuntos que quedaron en trámite al final del periodo analizado fue de 224.077, lo que supone un aumento interanual del 8,7 por ciento.

Estos datos están recogidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2025, hecho público este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial, y que también ofrece datos específicos de cada orden jurisdiccional, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en nota de prensa.

En la jurisdicción donde se ha notado más un descenso en la entrada de asuntos es la Civil.

El ingreso de asuntos entre julio y septiembre de 2025 fue un 30% menor que en el mismo periodo del año anterior.

El descenso en la entrada de asuntos también se refleja en la jurisdicción Social, pero en porcentaje más pequeño, concretamente un 6,2 % menos entre julio y septiembre de 2025 y comparado con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la jurisdicción Penal, registró en el tercer trimestre de 2025 una subida en la entrada de nuevos asuntos, un 2,4% más.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa es la que presenta una cifra de entrada de nuevos asuntos muy similar con respecto al mismo trimestre de 2024, un 0,8% más.

CIVIL, PENAL Y CONTENCIOSO

En la jurisdicción Civil, el número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha en el tercer trimestre del año fue de 20.095, lo que supone un descenso del 30 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese tiempo se resolvieron 22.848 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 134.511.

En la jurisdicción Penal se registraron 30.177 asuntos, un 2,4 por ciento más que en el tercer trimestre de 2024.

El número de asuntos resueltos fue de 25.508 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 64.722.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa ingresaron 1247 asuntos entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, que representa un incremento del 0,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Se resolvieron 1.045 asuntos y quedaron en trámite 8.750.

Por último, en la jurisdicción social los 3.688 nuevos asuntos ingresados representan un 6,2% por ciento menos que en el tercer trimestre de 2024.

El número de asuntos resueltos en esta jurisdicción fue de 2.898, y el de los que quedaron en trámite al final del periodo fue de 16.094.

La tasa de litigiosidad en la región en el segundo trimestre del año fue de 26,23 asuntos por cada 1.000 habitantes.