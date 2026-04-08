Oropesa celebra sus XXV Jornadas Medievales con la vista puesta en lograr la declaración de Interés Turístico Nacional

Presentaicón de las XXV Jornadas Medievales. - JCCM

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, y el alcalde de Oropesa (Toledo), Rubén Zapardiel, han presentado este miércoles las XXV Jornadas Medievales de Oropesa que se celebran con la vista puesta en lograr en la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

De hecho, el alcalde de Oropesa ha anunciado que ya se ha comenzado a tramitar el expediente para su declaración al cumplirse este año el número mínimo de ediciones necesarias para optar a este importante reconocimiento que cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha expresado el delegado de la Junta en Talavera en la presentación este nuevo encuentro con el medievo que se celebrará del 17 al 19 de abril.

Un cumpleaños emblemático para Oropesa "cuyas jornadas medievales son fruto del trabajo de una gente orgullosa de su pasado, que se vuelca con su pueblo y con su rico patrimonio que han conseguido crear, consolidar y engrandecer cada año más sus Jornadas Medievales hasta convertirlas en referentes de ocio familiar, de turismo y, sobre todo, de celebración del patrimonio histórico artístico tan magnífico que tenemos en la comarca de Talavera", ha asegurado Gómez.

Junto al carácter de autenticidad que tiene las Jornadas Medievales de Oropesa "que las hacen incomparables" por estar esculpidas siglo a siglo, año tras año en ese imponente y maravilloso patrimonio histórico artístico que tiene la localidad", el delegado de la Junta ha añadido otro patrimonio también valioso como es "el patrimonio medioambiental incomparable con esas vistas a la Sierra de Gredos, al campo Arañuelo y a la campana de Oropesa".

Además, ha resaltado otro patrimonio social de estas jornadas que aportan "los vecinos y vecinas de la localidad que se vuelcan para que sean un éxito". Y es que las Jornadas Medievales de Oropesa han tenido la virtud de "fomentar el desarrollo de la sociedad civil de la localidad donde se han creado grupos de teatro, grupos de animación, clubes deportivos como son los Arqueros de Oropesa que es una auténtica referencia".

El interés y atractivo de las Jornadas Medievales de Oropesa también está refrendado por los y las visitantes que ha recibido a lo largo de estos 25 años que, según destacó Gómez, están "en torno a las 750.000 personas" y por el impacto económico tanto en la localidad como en la comarca "que ronda los 2 millones de euros en los 4 días en que se celebran".

"Los oropesanos y las oropesanas se han volcado con estas jornadas medievales y han contribuido también al desarrollo y conocimiento del municipio" y "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que en 2014 las declaró Fiestas de Interés Turístico Regional, apoyamos al Ayuntamiento de Oropesa para que consigan un reconocimiento de carácter nacional que, sin lugar a dudas, merecen por todos los valores que atesoran".

UNA EDICIÓN QUE POTENCIA LOS ESPECTÁCULOS EMBLEMÁTICOS

Por su parte, Rubén Zapardiel ha querido destacar el esfuerzo de toda la sociedad civil de Oropesa que ha sido fundamental para llegar a estas 25 ediciones, así como recalcar que "nuestras jornadas medievales conforman un proyecto y un modelo de vida dentro de nuestro municipio".

Una efeméride que desde el Ayuntamiento se ha querido celebrar potenciando los espectáculos más representativos de estas jornadas, que han pasado de 150 a más de 200 y que cuentan con más de 300 voluntarios y voluntarias y más de 300 actores y actrices.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que el emblemático desfile inaugural contará con diferentes actividades más explosivas y visuales y para el impresionante torneo de caballeros "este año hemos mejorado las instalaciones situando gradas para facilitar la afluencia de público".

Una de las actuaciones más esperadas y representativas de las Jornadas Medievales de Oropesa es el "Rescate de la princesa" que este año, según avanzó Zapardiel, "va a doblar el número de representaciones, de forma que habrá dos pases tanto el sábado como el domingo".

Además, se ha organizado un nuevo espectáculo llamado "El rescatín" dirigido a los más pequeños que interpretarán niños y niñas de Oropesa y que se celebrará en La Compañía, "pues queremos que los más pequeños también participen y sean el relevo generacional".

Otra novedad es que la quema del Castillo, al estar aún en obras el Parador, se va a realizar en dos espacios diferentes y de forma simultánea, con el espectáculo pirotécnico que "este año va a ser un poco más aéreo y se realizará en la Torre del Homenaje y en el campanario de la Iglesia".