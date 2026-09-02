Ortega (CCOO): "El reto de C-LM ya no es solo crear empleo sino crear un empleo que permita vivir dignamente"

El secretario general de CCOO C-LM, Javier Ortega. - CCOO

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha valorado los datos del paro conocidos este miércoles y ha avanzado las propuestas del sindicato de cara al curso político que comienza.

"El reto de Castilla-La Mancha ya no es solo crear empleo sino crear un empleo que permita vivir dignamente", ha sentenciado.

Destaca que la región ha tenido mejor comportamiento, en términos interanuales, que a nivel nacional y que el incremento de paro en agosto es el esperado por el fin de los contratos de la campaña de verano, el parón educativo y el acceso al mercado laboral de los jóvenes que concluyen su formación.

"Vemos claramente cómo el colectivo sin empleo anterior registra el mayor incremento interanual en términos relativos, 1.819 personas más, un 18,2%, por los jóvenes que se apuntan por primera vez al SEPE y las personas migrantes que quieren entrar en el mercado de trabajo" ha explicado.

Además, ha dicho que el sector servicios está detrás del incremento de paro de agosto, por el final de la temporada turística, mientras que agricultura es el único que no destruye empleo por el adelanto de la campaña de vendimia. A pesar de que el paro femenino ha descendido en el último año, sigue existiendo una brecha de género estructural "con 1,8 mujeres por cada hombre en paro".

Empeora el empleo entre los grupos más jóvenes mientras que mejora en los grupos mayores de 40 años. Pese a la caída de la afiliación en agosto, se han ganado 23.000 cotizantes respecto a 2025.

Ortega ha indicado que "Castilla-La Mancha resiste mejor al componente estacional del mes de agosto, que hay un aumento positivo de personas del colectivo sin empleo anterior y que tenemos que seguir trabajando para reducir la brecha de género y atender a colectivos de difícil inserción como los parados de larga duración o los mayores de 45 años".

Es en ellos, dice, donde hay que centrar las políticas activas de empleo. Sin embargo estamos en un momento en el que "el reto de Castilla-La Mancha ya no es solo crear empleo sino crear un empleo que permita vivir dignamente".

Ha enlaza ésto con la subida de los precios, a la espera del dato de IPC definitivo del mes de agosto, pero que permite ya comprobar que "los precios están subiendo más deprisa que muchos salarios". El problema, lamenta, es que son los productos y servicios que más pesan en el presupuesto de una familia cuando, además, en la región seguimos teniendo salarios más bajos.

MEDIDAS URGENTES

El líder sindical considera necesario poner en marcha medidas urgentes en el ámbito de la negociación colectiva, donde todavía quedan 19 convenios de ámbito provincial por firmar, apelando a que "hay margen para subir salarios porque los beneficios de las empresas están en torno al 13%".

Se trata, en su opinión, de ver cómo se reparte ese beneficio porque "ya no se trata de llegar a final de mes sino de poder construir un proyecto de vida, especialmente los jóvenes, y no hay proyecto de región si no pueden vivir de su trabajo".

Así que emplaza a las patronales a "comprometerse" con la gente trabajadora y sentarse a negociar condiciones dignas. De lo contrario, advierte, habrá movilizaciones.

Dentro de las prioridades de CCOO seguirá estando la de regular el tiempo de trabajo, poniendo coto a las horas extra no pagadas y exigiendo la implantación definitiva del control horario. "En Castilla-La Mancha se están hurtando 3.153 empleos a jornada completa con las horas extra no retribuidas, lo que constituye un fraude". Urge, por tanto, implementar por ley el control horario y erradicar estas prácticas.

Por último, se ha referido a los proyectos de ley en tramitación en Castilla-La Mancha, fijando la futura ley de industria, de eliminación de la brecha salarial y de turismo entre las prioridades del sindicato. "Detrás de ellas hay mucho trabajo y muchas aportaciones para dar respuesta a nuevas necesidades y, a pocos meses para las elecciones, esperamos que vean la luz".

El proyecto más relevante, el de Presupuestos Generales de la Junta para 2027, debe ser "la oportunidad para hacer una política social en la región diferente a lo que estamos viendo en otras comunidades", por eso ha emplazado al Gobierno regional, al que ofrece su colaboración cuando llegue el momento de realizar aportaciones "a que demuestre a la ciudadanía que éstos no son los presupuestos de Murcia, de Castilla y León o de Andalucía, y que en Castilla-La Mancha se apuesta por fortalecer el empleo, la sanidad y las políticas sociales".

CEUTA

Javier Ortega también ha aprovechado para mandar un mensaje de solidaridad y máximo apoyo al pueblo de Ceuta, que hoy celebra su día, a las personas que están viviendo esa crisis "tan gravísima", con la petición de que se depuren responsabilidades y se pueda gestionar de forma ágil la crisis humanitaria.

Eso si, reconoce que el sindicato no ha llamado a participar en las manifestaciones de esta tarde porque "creemos que cuando una reivindicación no parte del consenso sino del enfrentamiento y la instrumentalización, CCOO no va a participar" ha zanjado. Por último, ha pedido la solidaridad de todas las comunidades autónomas, también Castilla-La Mancha, a la hora de acoger menores. "Estoy convencido de que lo hará más allá de las dificultades logísticas".