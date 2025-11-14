Otorgada autorización ambiental a planta de reciclaje de Piroplast en Puertollano, que pide más capacidad de producción

CIUDAD REAL 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de este viernes la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se otorga autorización ambiental integrada al proyecto de planta de reciclaje de polímeros y valorización química que la empresa Piroplast Energy planea en el polígono La Nava de Puertollano (Ciudad Real).

Esta autorización se otorga después de que los promotores presentaran alegaciones a la declaración de impacto ambiental formulada en septiembre, consistentes en la modificación de los sistemas de depuración de emisiones inicialmente propuestos; la instalación de una caldera de recuperación de calor para producción de agua caliente, en lugar de la caldera-torre de refrigeración del sistema de depuración planteada inicialmente; y el incremento de las capacidades de tratamiento y producción respecto a las inicialmente planteadas, ajustándose ahora a la capacidad nominal de la instalación.

El proyecto se asentará sobre una superficie de 34.771 metros y la instalación estará dedicada a la valorización de residuos plásticos mediante procesos de reciclaje mecánico y químico para la producción de productos circulares como grasa de plástico reciclado, aceite de pirólisis y carbonilla, estos últimos destinados a la fabricación de nuevos polímeros y productos químicos circulares.

La materia prima de la instalación serán residuos plásticos de carácter no peligroso procedentes de la agricultura, en particular residuo de polietileno lineal de baja densidad procedente de acolchados de suelo y cubiertas de invernaderos, así como residuos de polipropileno procedentes de tuberías de riego, tubos de canalización eléctrica y tubos de suelo radiante. Asimismo, podrán tratarse plásticos de rechazo de refinería y residuos de plástico ABS.

En total, la capacidad máxima de tratamiento de residuos de la planta es de 72 toneladas diarias, es decir, unas 23.760 toneladas al año. Respecto a la capacidad de producción, se estiman unas 19.000 toneladas anuales de producto acabado aproximadamente de polímeros en forma de grasa o pellet, black carbon y aceite pirolítico.

Este proyecto fue declarado prioritario por el Gobierno regional. En noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Puertollano adjudicó de manera provisional una parcela de 34.772 metros cuadrados a esta empresa por un precio de 69.544 euros, a dos euros el metro, por lo que se compromete a una inversión de 18.550.251 euros y la generación y mantenimiento de 63 puestos de trabajo.

El proyecto aúna dos posibilidades de gestión, reciclaje y valorización, en función de las características de la materia prima. El proyecto es innovador porque por primera vez en España se lavará y reciclará el acolchado de los invernaderos, además se realizará la pirólisis de los residuos de plásticos producidos en la refinería de Puertollano, sostiene la empresa.

SATISFACCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

De su lado, el Ayuntamiento de Puertollano ha expresado en una nota su satisfacción por la concesión de la autorización ambiental integrada, "un hito que supone un avance decisivo en la consolidación del modelo industrial sostenible de nuestra ciudad".

Para el alcalde Miguel Ángel Ruiz, esta resolución "refuerza la estrategia de Puertollano alineada con los principios de la economía circular, la transición energética y la modernización del tejido productivo".

"La empresa promotora ha incorporado las recomendaciones y exigencias recogidas en la declaración de impacto ambiental, introduciendo mejoras en los sistemas de depuración y garantizando así mayores niveles de seguridad ambiental y eficiencia en los procesos", recalca.

A su juicio, la inversión prevista y la creación de 63 empleos directos "representan una oportunidad significativa para fortalecer el empleo estable y de calidad en Puertollano, favoreciendo la diversificación industrial y la llegada de nuevos proyectos estratégicos".

"Desde el Ayuntamiento se reafirma el compromiso de supervisar que el desarrollo de la planta cumpla estrictamente con los estándares ambientales y contribuya al bienestar de la ciudadanía", concluye.