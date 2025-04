Pablo Bellido, "ilusionado" por revalidar su cuarto mandato al frente del PSOE a partir del próximo 17 de mayo

GUADALAJARA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario provincial del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, revalidará su cuarto mandato al frente de la formación socialista en la provincia, en el congreso provincial que la formación celebrará el próximo 17 de mayo en Molina de Aragón, tras haber sido su candidatura la única que se ha presentado para liderar el partido.

"Satisfecho y contento", el dirigente socialista y también presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha atribuye, "probablemente", el hecho de que no se hayan presentado otras candidaturas al momento "dulce" que atraviesa la formación, convencido de que las cosas "se están haciendo bien".

"En democracia, en los partidos, la narrativa tiene que ser polifónica. No se trata de que haya un solo sonido, una sola voz, sino de que haya voces distintas, a veces incluso discrepantes, para intentar encontrar una síntesis de lo que es mejor para la ciudadanía", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

El plazo para la presentación de candidatos expiró el pasado martes 22 de abril y al ser el único candidato, Bellido quedaba automáticamente proclamado como secretario general, proclamación que será refrendada oficialmente durante la celebración del décimo sexto congreso del partido. Será en este congreso donde el líder socialista anuncie algunas novedades que por el momento prefiere mantener en silencio, hasta negociarlas con la dirección a nivel provincial y también hasta que sean los compañeros y compañeras de partido los primeros en conocerlas.

En todo caso, el máximo mandatario socialista afronta este nuevo reto "agradecido" a sus compañeros de partido por la confianza puesta de nuevo en él y con su "compromiso personal" por un proyecto pensando en la sociedad de Guadalajara", dejando claro que los intereses de la provincia siempre estarán por delante de los del ideológicos. "Primer Guadalajara y luego el PSOE". Se siente "muy ilusionado" de seguir liderando un proyecto socialista que si bien tendrá una línea "de continuidad", también tomará un "nuevo impulso".

"El marco ideológico es el mismo desde hace mucho tiempo pero los valores se tienen que adaptar al contexto en el que se vive y a las circunstancias de las personas a las que se sirve", declara. Y es que, según afirma, "existe una trayectoria y una experiencia que hay que conservar". Y si bien avanza que en su ejecutiva habrá rostros nuevos, reconoce que también le gustaría que "el equipo que ha contribuido a conseguir los éxitos electorales y sociales de la formación en la provincia siguieran en el proyecto con el fin de "seguir mejorando".

Su intención es decidir todo ello "de manera colegiada", contando con la dirección actual, pero también con personas nuevas y jóvenes, convencido de que hay "mucha madurez en la organización".

El dirigente socialista refrenda la unidad de su formación en la provincia, no solo en torno a él sino a la idea de que las cosas se están haciendo "bien" y recuerda que en 2023 obtuvieron los mejores resultados de su historia, logrando tener el mayor número de alcaldes y alcaldesas de todas las provincias.

"Hemos triplicado el número de alcaldes y alcaldesas desde que estoy de secretario general" afirma Bellido. En referencia al Gobierno de PP y Vox en la capital, para Bellido está claro que la razón de que no gobierne el PSOE pese a que fue la fuerza más votada no se debe solo a que se unieron el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal sino a que hubo otras dos opciones a la izquierda del PSOE que "inexplicablemente" no se pusieron de acuerdo y fueron por separado en vez de ir juntos.

A su juicio, eso es lo que realmente llevó a gobernar a Ana Guarinos, recordando que muchas de las cosas que aún se siguen haciendo en la capital tienen que ver con lo que en su momento inició el entonces alcalde Alberto Rojo.

Para Pablo Bellido, Alberto Rojo es el mejor candidato a la Alcaldía de Guadalajara, y tiene claro que son un partido "fuerte" y capaz de arrebatarle la Alcaldía a Ana Guarinos en las próximos comicios. "Creo que Alberto Rojo es la mejor persona para conseguir que esta ciudad mejore y creo francamente que se dan las condiciones para que haya un cambio", remarca.

"La sociedad está pudiendo comparar lo que se hizo en la pasada legislatura y lo poco que se está haciendo en esta ahora. El contraste no admite discusión porque la gestión de Rojo fue sobresaliente mientras que el equipo de Guarinos solo se dedica a cortar la cinta de lo que hizo su predecesor, o en algún caso, a complicar la vida a la ciudadanía", concluye.