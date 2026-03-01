Pacientes de Ginecología y Obstetricia del hospital de Albacete entrarán desde este lunes por la Puerta de Urgencias

Hospital de Albacete. - JCCM

ALBACETE 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete va a modificar el acceso a Urgencias de las pacientes de Ginecología y Obstetricia. Esta medida entrará en vigor el próximo lunes 2 de marzo, a partir de las 8.00 horas. Desde este momento, las mujeres que precisen atención urgente de estas especialidades deberán acceder al Hospital General, exclusivamente, por la Puerta de Urgencias, situada en la calle Laurel.

Según informa el Gobierno regional, el objetivo principal de esta medida es optimizar la atención desde el primer contacto con el centro. Igualmente, se pretende ofrecer una atención sanitaria con mayor intimidad, seguridad y confidencialidad para las pacientes y sus familiares, en un entorno diseñado para proteger la privacidad de las pacientes desde su llegada.

Cuando las pacientes lleguen a la Puerta de Urgencias recibirán un triaje especializado, lo que supondrá una clasificación más rápida y eficiente por parte del personal sanitario. Hasta ahora, las pacientes de Ginecología y Obstetricia que venían a Urgencias lo hacían por la puerta principal del Hospital General.

Con esta modificación, todos los pacientes, a excepción de los pediátricos, accederán a Urgencias por su entrada habitual. Mientras tanto, los niños que necesiten asistencia en Urgencias seguirán accediendo por la puerta principal del Hospital General. Se mantiene así un circuito personalizado y aislado de los pacientes adultos.