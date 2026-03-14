Paco Núñez pide el apoyo del PSOE a las medidas del PP en el Congreso para bajar el precio de los combustibles

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asistido a la presentación de las nuevas añadas de los vinos de Socuéllamos. - PP C-LM

CIUDAD REAL 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este sábado el apoyo del PSOE a las medidas presentadas por el PP en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de bajar el precio de los combustibles, la luz o el impuesto de la renta, con el fin de "devolver la dignidad a quien trabaja el campo".

De esta forma se ha pronunciado Núñez desde Socuéllamos, donde ha participado en la presentación de las nuevas añadas de los vinos de la localidad y donde se ha referido a la subida de precios que están provocando los conflictos internacionales y que están provocando dificultades a los agricultores para obtener rentabilidad en el campo, según ha informado el PP en nota de prensa.

Por ello, ha señalado como "urgente" que baje el IVA del gasoil, para que cueste menos llenar el depósito del tractor; que baje el precio de la luz, ya que los pozos se alimentan con electricidad, o que se baje el impuesto de la renta, ya que la cesta de la compra es más cara de lo habitual.

Así, el líder del PP en la región ha afirmado que su formación va a liderar la petición de estas medidas en el Congreso de los Diputados, y ha mostrado su deseo de que todos los grupos parlamentarios, y especialmente el PSOE, lo apoyen.

Paco Núñez ha hecho referencia a los problemas que vive el campo y que llevan "demasiado tiempo sin solucionarse", como es el problema del agua.

Y es que, según ha relatado, diez años después, no se ha solucionado el problema del agua, los agricultores tienen dificultades para su acceso y hay pozos de aguas prioritarias que no han sido regularizados.

Además, se ha referido a las explotaciones que tienen menos dotación de agua en el pasado, una situación "que no puede ser" porque el campo sin agua "no tiene futuro".

Por ello ha pedido dejar de utilizar el agua "como un elemento de confrontación" y enfocar la política hídrica de Castilla-La Mancha desde el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, algo "que no se está haciendo".

El presidente de los 'populares' ha afirmado que el agua debe ser un elemento "de generación de riqueza y oportunidades", y no ha dejado pasar la ocasión para señalar otros problemas que sufre el campo castellanomanchego como es el caso de la plaga de conejos "que ya es excesivamente preocupante" porque "se comen la siembra" y están limitando la producción de algunas parcelas en hasta un 60 por ciento.