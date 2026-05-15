Padilla afirma que el centro del Infocam en Los Navalucillos no cumple la normativa y se busca una solución alternativa - JCCM

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha afirmado este viernes que el centro del Infocam en la localidad toledana de Los Navalucillos "no cumple con la normativa" por lo que ha añadido que la Junta está buscando una "solución alternativa".

A preguntas de los medios en Talavera de la Reina, Padilla ha apuntado que la situación de ese centro de Infocam "se había deteriorado hasta unos niveles en que ha dejado de cumplir con la normativa".

Así, ha afirmado que se ha requerido "en alguna ocasión" al Ayuntamiento para que "adecue la parte que le toca adecuar" del centro para que cumpla con la normativa vigente, "y ha llegado un momento en el que había que buscar una solución alternativa".

Lo que sí tenemos claro es que no podemos mantener un centro que no reúne las condiciones, que no cumple con la normativa vigente y que pueden verse perjudicados los propios trabajadores", ha sostenido, para añadir que "no se trata de que un centro esté aquí o esté 20 kilómetros más allá, se trata de que tenga todas las garantías necesarias para que el servicio se preste con calidad".

AGUA

En otro orden de cosas, ha sido preguntada por las recientes declaraciones del presidente regional del PP, Paco Núñez, sobre agua, para afirmar que "es una ofensa total" lo que hace el líder del PP en la Comunidad Autónoma cuando habla de esta materia.

Así, ha lamentado que líderes nacionales del PP hayan ido a Talavera, acompañados de Núñez, "para decir que había que derivar agua al Levante porque la comunidad valenciana era una comunidad agrícola". "Y Santi Serrano y Paco Núñez se callaron, es más, luego tomó la palabra Paco Núñez para decir que era una ofensa que el agua se fuera a Portugal", ha añadido.

"Lo que el PP de Levante a nivel nacional y Paco Núñez calla, lo que están defendiendo, es que se derive agua de la cabecera para que se siga yendo al Levante. Por lo tanto, es una ofensa", ha reiterado.

Así, ha apuntado que tanto los eurodiputados del PSOE como el Gobierno regional defienden en Europa, en Madrid y en Castilla-La Mancha "siempre lo mismo", como es que los agricultores y ganaderos de la región "tienen el derecho a utilizar ese agua".

URGENCIAS DE TALAVERA

Finalmente, preguntada por el plan temporal en Urgencias de Talavera, Padilla ha explicado que hay varios profesionales que están de baja por lo que la Junta ha establecido un plan para cubrir todo el sistema de atención con turnos y, también, con la colaboración del resto de profesionales, "incluso tirando de gente de Atención Primaria".

Preguntada por el hecho de que el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, haya dicho que los médicos de algunos pueblos de la comarca se iban a quedar si médico porque se tenían que trasladar a Talavera, Padilla ha dicho que la época de cerrar consultorios y centros de salud "ya pasó".

"Aquí lo que hemos hecho ha sido garantizar la cobertura y la atención sanitaria en nuestros municipios, garantizando la atención continuada en aquellos sitios donde estaba implantada. Y si ahora hay que cubrir esas bajas de otros profesionales, se harán con un sistema de rotaciones en el que los servicios estén siempre cubiertos", ha sostenido.

Ello le ha llevado a decir a Padilla que "no se va a cerrar ningún consultorio ni ningún centro de salud". "Eso es una época ya pasada, hace mucho tiempo, que aparcamos en Castilla-La Mancha", ha concluido la portavoz regional.